Pri Fajonovi te dni res nimajo sreče: ste videli, kaj se je SD zgodilo na kulturni praznik?

Za stranko SD so težki dnevi. Ne le, da so se zapletli v notranje boje ob aferi sodna stavba, da jih njihova pravosodna ministrica ne uboga in še kaj, zdaj se jim je na kulturni praznik zgodila neljuba napaka.

Tako so ob voščilu za današnji praznik na družabnem omrežju objavili citate iz pesmi Karla Destovnika Kajuha, ki pa so ga podpisali kot Srečko Kosovel. In na omrežjih je završalo. Tako je denimo novinarka Anuška Delić zapisala: »Prav v samodestruktivni formi so. Na Prešernov dan so objavili “Kosovela”, ki je v resnici Kajuh.«.

Kmalu so to opazili tudi v stranki SD in se posuli s pepelom: »Opravičilo.

V danes zjutraj objavljeni grafiki Socialnih demokratov ob prazniku kulture je prišlo do neljube napake v sled različnih pripravljenih grafik s citati slovenskih pesnikov. Pod besedilom pesnika Destovnika - Kajuha je bil kot avtor naveden pesnik Kosovel, za kar se iskreno opravičujemo ter objavljamo popravljeno grafiko voščila«.