Pri devetih letih zmaguje na harmoniki

Klub harmonikarjev Urška iz Zamostca pri Sodražici je ob jubilejnem, že 30. tekmovanju v raztegovanju meha na letni vrt znamenite tamkajšnje gostilne, ki nosi enako ime - Urška - privabil enajst tekmovalcev, kar je sicer manj, kot so pričakovali, čeprav je glas o kakovosti organizacije segel celo do Murske Sobote in Šentjurja pri Celju, od koder je prišla zmagovalka, devetletna čudežna deklica Sinja Gračnar.

Med čakanjem na razglasitev rezultatov

Tokrat je bilo nekoliko več tekmovalcev iz dežele suhe robe, med njimi tudi legendarni, Španov Tone iz Prigorice, ki se je udeležil vseh 30 tekmovanj: »Kaj naj rečem, harmonika je del mene že od desetega leta, ko sem mukoma nekako kupil prvo, ta, na kateri igram, je tretja. Jaz ji pravim, da je zlata, saj je denar zanjo ob mojem srečanju z abrahamom zbrala žena. Sicer sem samouk, na kar sem po svoje tudi ponosen. K Urški se vselej rad vračam; to je druženje in srečevanje z vedno novimi prijatelji. Zagotovo pridem tudi prihodnje leto.«

Zmagovalka Sinja prav tako ni skrivala zadovoljstva. Tudi lani je nastopila, tokrat pa se domov vrača kot najboljša. »Po tihem sem upala, da bo tako, a se mi je vendarle večkrat prikradla misel, da se mi ne bo izteklo po željah. Ponosna sem nase in na mojega atija, harmonike me uči Jernej Kočevar,« je povedala rosno mlada Štajerka.

Uči se tudi klavirja

Oče je harmoniko sicer kupil sinu, a mu jo je kmalu prevzela glasbeno nadarjena hčerka. Pri petih letih je opozorila nase. Poleg harmonike se v glasbeni šoli uči igranja na klavir, seveda želi biti glasbenica. Njen vzornik je Franc Mihelič in pozna malone vse njegove skladbe. Žirijo je prepričala in občinstvo navdušila s skladbami Ples snežink, Tu smo doma, Pod Vitrancem in venčkom narodnih. »Itak pridem tudi prihodnje leto,« se je že veselila vnovičnega snidenja, potem ko sta ji sodraški župan Blaž Milavec in Franc Lesar, predsednik Kluba harmonikarjev Urška, izročila diplomo oziroma leseno skulpturo, tradicionalno unikatno darilo iz delavnice rezbarskega mojstra Draga Koširja.

Španov Tone je nastopil na prav vseh tekmovanjih v Zamostcu.

Tudi tokrat so udeleženci meh vlekli v štirih starostnih kategorijah. V najmlajši, do 12 let, je prvo mesto osvojila Sinja Gračnar, v skupini nad 13 let je bil po oceni petčlanske komisije najboljšiiz Murske Sobote, od jeseni učenec osmega razreda, sicer najbolj perspektiven mladi harmonikar v Prekmurju, nad 19 let paiz Prigorice, ki je hkrati postal suhorobarski prvak. Med veterani je zmagaliz Kamnika pod Krimom.

»Kljub manjšemu odzivu, kar me je nekoliko presenetilo, tekmovanje, ki je eno bolj znanih pri nas, ni izgubilo pomena. Prepričan sem, da bo tudi letošnja zmagovalka in morda še kdo opozoril nase tako, kot so v minulih letih številni slovenski harmonikarji, ki so se ravno pri Urški znebili začetne odrske treme,« ne dvomi Franc Lesar. Sodraški župan pa je dodal: »Res lepa prireditev. Če ne zaradi drugega, je bilo vredno ogleda, seveda ob imenitnih nastopih vseh drugih, predvsem zaradi nadarjene Sinje in harmonikarskega lisjaka naše doline, Španovega Toneta.«