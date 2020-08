Pri desetih letih lahko prvič obul natikače

Znebil se je opornice

Po majski operaciji

Enkrat je poskusil obuti japonke, a v njih ni mogel hoditi. V teh, ki smo jih kupili zdaj, pa lahko, ker objamejo celotno stopalo.

Koronavirus jih ni ustavil

S svojimi prvimi natikači Fotografije: Facebook

13,9

centimetra je bila desna noga krajša od leve.

Prvega februarja 2010 sta seinrodila sinova, dvojčka Ažbe in Jakob. A bodoča mamica je porod čakala zaskrbljena, saj so ji že nekaj tednov prej povedali, da z Jakobom nekaj ni v redu, pozneje se je izkazalo, da ima dismelijo proksimalnega dela desne stegnenice. Povedano bolj preprosto, Jakob se je rodil brez desnega kolka, zgornji del stegnenice mu sploh ni rasel, zato je imel desno nogico za kar 11 centimetrov krajšo od leve. A se starši niso vdali v usodo, čeprav so bile sprva napovedi naših zdravnikov, ki so sicer poskušali narediti vse, kar je bilo v njihovi moči, slabe, neobetavne.Potem so starši dobili informacije, da dečku lahko pomagajo le v ZDA, konkretno dr.na svoji zasebni kliniki na Floridi. Tisti dr. Paley, ki je uspešno pomagal tudi Jakobovemu vrstnikus Primorske, za čigar zgodbo je prav tako izvedela vsa Slovenija. A Zupanova sta se ustavila pred veliko oviro, kako zbrati denar za zahtevno in drago operacijo v tujini in nekajmesečno bivanje čez lužo. Naša zdravstvena zavarovalnica stroškov operacije ni bila pripravljena kriti, od zavoda za zdravstveno zavarovanje so namreč prejeli odgovor, da bi ga lahko operirali na Dunaju. A to ni povsem držalo, saj naj bi bilo potrebnih več operacij, medtem ko bi lahko na Floridi dr. Paley opravil le eno. Zato se je družina izpostavila v javnosti in začela zbirati denar. In številni Slovenci, tudi bralci naših Slovenskih novic, ste združili moči ter prispevali za poseg. Tako je družinalahko leta 2015 že odpotovala na Florido in dr. Paley je uspešno operiral Jakoba. A takrat so na Floridi ugotovili tudi, da ima desno nogo v primerjavi z levo krajšo celo za 13,9 centimetra. Skoraj štiri centimetre so pridobili pri prvem operativnem posegu, ko so mu izpahnjeni kolk prestavili nekoliko nižje v šalčko in nogico postavili v pravo lego. V drugi operaciji pred štirimi leti pa je sledilo podaljševanje kit z botoksom. Čeprav so starši upali in je tudi dr. Paley napovedoval, da bo nogica po drugi operaciji krajša kvečjemu še za kak centimeter ali dva, je postalo jasno, da bo potrebno še eno podaljševanje. Jakob se je šele po tej operaciji znebil tudi opornice, kar je bila zanj in za družino prva velika zmaga. Sreča je bila tudi, da je drugo operacijo že krila naša zdravstvena zavarovalnica. Enako kot tretjo, na katero so Zupanovi odpotovali sredi maja letos.Datum operacije so imeli določen že lani, prav tako kupljene letalske vozovnice, a so bili do zadnjega dne v negotovosti, ali jim bo polet do ZDA omogočen, zaradi znanih težav, povezanih s koronavirusom. A naposled se je vse srečno končalo in Zupanovi so poleteli proti Floridi, tam je bil Jakob 20. maja še tretjič na operacijski mizi pri dr. Paleyju. Tokrat pa so na poseg vsi čakali še bolj nestrpno, ker se je pri Jakobu vmes zapletlo. Ob brazgotini, ki je ostala po operaciji, se je pojavila večja bulica, a so naši zdravniki sprva menili, da gre za lojnico. Rentgenski posnetek pa je razkril, da je 10 centimetrov dolga ploščica zdrsela iz Jakobovega kolka. Mamica Anita se je z ortopedi v mariborskem UKC že dogovarjala, da bi poseg, pri katerem bi ploščico odstranili, da ne bi prišlo do vnetja, opravili naši strokovnjaki, vendar so se na koncu strinjali, da bo za dečka najbolje, čepočakajo operacijo na Floridi. Jakob se po njej dobro počuti. Ta mesec je bil znova na rentgenu in pregledu in Anita je vesela, ker je za zdaj vse v najlepšem redu. Vsi seveda upajo, da bodo lahko nogico podaljšali za šest centimetrov. Ploščica pod kolenom opravlja svojo nalogo in ravna spodnji del. »Zdravnik je predlagal, da takšno ploščico da tudi v stegno, tik nad kolenom. Tako da bo Jakob ta mesec še enkrat operiran. A bo to manjši in kratek poseg. Obe ploščici pa bodo odstranili v enem letu. Doslej nam je nogico uspelo podaljšati za 4,5 centimetra. Če upoštevamo magnifikacijo, je to približno 4,2 centimetra,« je sporočila Anita prek družabnega omrežja. Jakob pa se je na Floridi najbolj razveselil natikačev, ki jih je lahko obul prvič v življenju. »Enkrat je poskusil obuti japonke, a v njih ni mogel hoditi. V teh, ki smo jih kupili zdaj, pa lahko, ker objamejo celotno stopalo,« nam je še povedala mamica. Družina Zupan se bo domov vrnila 26. avgusta.