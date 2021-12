Pri 94 še vedno poprime za koso

V prekmurski vasi Lipa v občini Beltinci med svojimi najdražjimi živi 94-letni Štefan Zadravec. Gre za kmečkega človeka, ki je vse življenje trdo delal in dočakal visoko starost. Na svet je prijokal davnega leta 1927 v kmečki družini. Osnovno šolo je obiskoval v Lipi in nato ostal na kmetiji. Leta 1950 se je poročil z Marijo, ki je že pokojna, v zakonu sta imela pet otrok. Na jesen življenja ga obdajajo njegovi otroci z družinami. Vedno ga je veselilo delo na kmetiji in na zemlji, za preživetje družine se je odločil oditi v Avstrijo, tam je opravljal zidarska dela in bolje zaslužil. Ko pa se je vrnil v domače ognjišče, je ženi pomagal pri kmečkih opravilih. Rad se spominja, kako so v začetku zemljo orali s kravjo vprego, pozneje, ko je zaslužil denar, pa je kupil traktor in priključke, kosilnico ter druge pripomočke, ki so jim olajšali delo na kmetiji. Še kot mladenič je rad poprijel za ročno koso in na travniku kosil travo za živino, in tudi v času žetve so takrat želi z ročnimi kosami. Na jesen življenja še rad poprime zanjo in mladim pokaže, kako so nekoč kosili.





Štefan Zadravec

Vas Lipa je bila nekoč znana po pridelovanju krompirja. Tudi družina Zadravec ga je pridelovala in prodajala, velike količine so dobavljali nekdanji jugoslovanski vojski. Štefan se spominja časov, kako je doma pomagal pri mletju koruzne moke. Imeli so mlin na kamen, kamor so vaščani vozili mlet koruzo za domače žgance in koruzne pogače. Je član Kluba ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja in član Društva upokojencev Beltinci, rad je med ljudmi, v pogovoru pa rad obuja spomine na mladostne dni. Svoje bogate izkušnje prenaša na mlajše rodove. Je globoko veren, pri njem je molitev na prvem mestu, vedno moli pred kosilom in ko se v vaški kapeli oglasi zvon. Čeprav je že krepko v letih, še vedno poprime za manjša opravila, kajti kot pravi, brez dela ne more biti, pri čemer ga je delo na kmetiji in v Avstriji utrdilo v krepkega moža.