Pri 93 letih Hedvika še vedno plete iz slame (FOTO)

V Prekmurski vasi Gančani v občini Beltinci živi zgovorna umetnica domače obrti, 93-letna Hedvika Križanič. Ob delu na kmetiji je vedno našla prosti čas za pletenje ročnih izdelkov iz krep papirja in ržene slame – doužnjekov.

Še vedno je ustvarjalna.

Povedala nam je, da jo tovrstno ročno delo veseli, v vsak izdelek vlaga znanje in izkušnje, ki jih je pridobila z dolgoletnim pletenjem. Ročna dela jo držijo pokonci in zaupala nam je, da bo pletla tako dolgo, dokler ji bo zdravje dopuščalo.

Iz krep papirja je izdelovala tudi krone za majsko drevo, ki ga v vasi postavljajo že več kot 100 let. Zdaj ko so ji moči vendarle malo pošle, v svoji priročni delavnici za svojo dušo plete le doužnjeke in druge izdelke iz slame. Pri tem ji pomaga snaha Marija, saj je Hedvika tudi njo izučila v rokodelko.

Križaničeva je pred leti svoje spretnosti prenašala na mladi rod, po šolah je pripravljala delavnice. Veliko njenih ročnih del so naši zdomci ponesli v daljno Kanado, Avstralijo, Ameriko in evropske države, kot spomin na svoje otroštvo in prekmursko zemljo. Pletivo, rženo slamo, Hedvika in snaha Marija sami pripravita in jeseni na bližnji njivi posejeta rž.

Rokodelstva je na šolskih delavnicah prenašala na mladi rod.

Postopek do končnega izdelka je sicer dolg. Žito požanjeta, ko še ni dovolj zrelo, in zložita v manjše snope, ki se sušijo na vročem soncu. Doma ga očistita pri kolencih in odstranita klasje. Pred začetkom pletenja slamo namočita v vodi, ki ne sme biti ne premrzla in ne prevroča, da se zmehča.

V doužnjeke se lahko dodaja pšenično klasje. V teh dneh mojstrica Hedvika ne miruje, ampak se je ob našem obisku lotila obnove enega od izdelkov.