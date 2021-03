Pri 92 še vedno živa mišica

V eni izmed jeseniških stolpnic živi eden od največjih fenomenov v zgodovini alpinizma. To je 92-letni Rado Kočevar, najboljši alpinist povojne generacije, prvi, ki je v navezi s Cirilom Debeljakom - Cicem preplezal do tedaj najtežjo smer zgornje šeste stopnje, in prvi, ki je z legendarnim Čopovim stebrom opravil v manj kot osmih urah. Zaradi neverjetne moči in serije najtežjih smeri, ki jih je preplezal, so ga klicali kar živa mišica. Po poklicu je profesor geografije, po obdobju aktivnega plezanja je postal tudi magister. Geografijo je poučeval v Kranjski Gori, Kranju in na Jesenicah. ...