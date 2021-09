Pri 90 letih na Triglav

V okviru različnih aktivnosti v domovih starejših občanov SeneCura Maribor, Vojnik in Radenci svojim stanovalcem nekajkrat na leto izpolnjujejo tudi tako imenovane srčne želje. Letos so izpolnili že dve, tretjo v teh dneh stanovalki doma starejših občanov Maribor Mariji Teržan, ki bo letos dopolnila 90 let. S helikopterjem Slovenske vojske je namreč obiskala Triglav.



Teržanova je bila ganjena do solz: »Moja dolgoletna želja je bila, da bi se pred 90. rojstnim dnevom s helikopterjem povzpela na Triglav. Vesela in hvaležna sem, da se mi je srčna želja uresničila v spremstvu hčerke,« je dejala skoraj 90-letnica. Dogodek je bil zanjo veliko presenečenje, saj ni vedela, da ga posebej zanjo pripravljajo v domu starejših.



Želje izpolnjujejo v okviru programa in slogana Blizu ljudem, da jih lahko izpolnijo, pa morajo seveda dobro poznati svoje stanovalce. »V domovih SeneCura smo doslej uresničili že veliko drobnih želja, ki so ogrele srca stanovalcem in vsem nam, ki smo z veseljem naredili vse potrebno, da so se uresničile,« je dejala poslovna direktorica SeneCura za Slovenijo Sanda M. Gavranovič.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: