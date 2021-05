Preživel brodolom in napisal knjigo

Doma izpod gorenjskih gora, Preddvora, 29-letni Walter Teršek že od avgusta 2018 pluje po svetu. S prvo barko, Lady Ivano, je decembra predlani doživel brodolom. O svojem popotovanju je napisal knjigo in se nam te dni javil s Karibov, kamor je priplul z drugo barko, imenovano Orplid. Takole začne sogovornik: »S prvo barko Lady Ivano sem izplul iz Pulja avgusta 2018. Jadranje s to barko, ki ni bila primerna za ocean, se je končalo z brodolomom med Kanarskimi in Zelenortskimi otoki decembra 2019. Zdaj plujem z barko Orplid. Avgusta 2020 sem izplul iz Lelystada na Nizozemskem, plul skozi R...