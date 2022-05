Prevzemite popoln nadzor nad svojimi financami

Da bi se izognili takšnim težavam, je pametno uporabiti finančne aplikacije, ki odlično delujejo na pametnem telefonu Huawei P50 Pro!

Finančne aplikacije vam bodo omogočile beleženje razpoložljivega zneska in poln nadzor nad finančnimi transakcijami. Uporabniki premijskih pametnih telefonov serije Huawei P50 jih boste našli (in na svojo napravo prenesli) v trgovini AppGallery. Tam najdete vse pomembne lokalne in globalne bančne aplikacije in aplikacije finančnih storitev, ki vam bodo pomagale živeti v skladu z vašimi finančnimi zmožnostmi.

P50 Pro FOTO: Huawei

Huaweieva trgovina z mobilnimi aplikacijami je tretja največja na svetu in svojim uporabnikom ponuja več kot 172 tisoč aplikacij. Med njimi so tudi pomembne lokalne aplikacije bank NLB, NKBM, Sparkasse, Intesa Sanpaolo, DH, Addiko in aplikacija finančne storitve mBills. Te vam bodo pomagale upravljati denarne tokove in hkrati ponudile raznovrstne funkcije, kot so potrjevanje spletnih nakupov, preverjanje stanja na računih, hitro plačevanje s pomočjo fotografiranja QR-kode na plačilnem nalogu (položnici), trgovanje z delnicami in še veliko več.

Na voljo so tudi druge podobne in hkrati izredno uporabne aplikacije, kot sta Revolut in Curve. Aplikacija Curve za mobilno plačevanje prek vmesnika NFC pametnega telefona deluje s katerokoli banko ali izdajateljem kartic ne glede na lokacijo uporabnika. Z vnosom debetnih ali kreditnih kartic pa tudi kartic zvestobe v aplikacijo Curve si je dovolj zapomniti eno samo številko PIN, da jih lahko uporabite. Pri tem ji težav ne povzročajo niti različne valute. Aplikacija zagotavlja razčlenitev porabe, prikazuje povezana bančna stanja in tako pomaga učinkoviteje nadzirati stroške.

Časi se spreminjajo in z njimi tudi naše navade, zato je brezkontaktno plačevanje s pametnimi telefoni postalo splošno sprejeto. Razbremenjeni smo iskanja bankomata, poslovalnice matične banke ter prenašanja gotovine in številnih plačilnih kartic. Da pa je nadzor nad lastnimi financami optimalen, potrebujete zmogljiv in predvsem zanesljiv pametni telefon, kot sta Huawei P50 Pro in P50 Pocket!

P50 Pro FOTO: Huawei

Povezan svet

Premijska pametna telefona P50 Pro in P50 Pocket sta sicer le vrh smetane Huaweievih pametnih naprav. Poleg njiju v ponudbi najdete še telefone srednjega razreda Huawei nova 9 SE, Huawei nova 9 in Huawei nova 8i, ki jim sledijo pametne ure serije Watch GT 3, zaslona MateView in MateView GT, nadvse čudovite in inovativne slušalke FreeBuds Lipstick in pametna ura za tekače Huawei Watch GT Runner.

Za več informacij obiščite: consumer.huawei.com/si

Naročnik oglasne vsebine je Huawei