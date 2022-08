Prevrite zadnje razmere na slovenskih cestah

Na slovenskih cestah in mejnih prehodih tudi v večernih urah ostaja gneča. Pred predorom Karavanke vztraja devet kilometrov dolga kolona vozil, zaradi varnosti ga občasno zapirajo. Na mejnih prehodih s Hrvaško je treba za vstop v državo čakati tudi do dve uri.

Na mejnih prehodih se za vstop v Slovenijo najdlje čaka na Gruškovju in Obrežju, in sicer od ene do dveh ur. Do eno uro je treba čakati tudi na mejnih prehodih Metlika in Starod, do pol ure pa na mejnih prehodih Jelšane, Vinica in Dragonja. Vozniki, ki so namenjeni na Hrvaško, trenutno najdlje čakajo na prestop meje na Dragonji, Jelšanah in Sečovljah, do pol ure.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg devet kilometrov. Zaradi varnosti predor proti Avstriji občasno zapirajo. Zaprta sta izvoz Jesenice vzhod iz smeri Ljubljane, dovoljeno samo za lokalni promet ter uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Lesce, proti Avstriji pa Ljubelj.

Zastoj je na cesti Hrpelje-Kozina.

Okvare vozil so na primorski avtocesti, in sicer med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani, kjer je zaprt počasni pas, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred priključkom Kastelec proti Ljubljani.

Na mejnih prehodih je čakalna doba za voznike osebnih vozil, in sicer na Gruškovju od ene do dveh ur pri vstopu v državo, na Obrežju eno uro in pol pri vstopu, na Dragonji in Jelšanah do pol ure pri vstopu in izstopu, na mejnem prehodu Metlika do ene ure pri vstopu v državo, na mejnem prehodu Sečovlje do pol ure pri izstopu, na mejnem prehodu Starod je čakalna doba ene ure pri vstopu, na mejnem prehodu Vinica pa do pol ure.

Na primorskih cestah, do 16. ure, veljala omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad sedem ton in pol.

Zaradi prireditve bodo na cesti Petrovo Brdo-Podrošt občasne popolne zapore do 21.20 ure.

Popolna zapora bo na cesti Velenje-Slovenj Gradec, pri Paki pri Velenju, do nedelje do 19. ure, na cesti Alpska cesta v Lescah, do 22.8. ter na cesti Kamnik-Mengeš, pri odcepu za Šmarco do torka predvidoma do 21. ure.

Na ljubljanski severni obvoznici potekajo dela med Zadobrovo in Tomačevim.

Na Prometno-informacijskem centru za državne ceste opozarjajo, da vremenska napoved kaže na nadaljevanje nestanovitnega vremena, zato vse udeležence v prometu pozivajo k previdnosti, ne le voznike, pač pa tudi tudi pešce, kolesarje, uporabnike skirojev, motoriste in ostale.