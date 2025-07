Prevozi po čezmejnem geoparku na voljo konec avgusta

Na območju čezmejnega geoparka Kras-Carso je zaživela pilotna storitev poletnih prevozov na zahtevo. Ti so na voljo vsak konec tedna do konca avgusta.

Med delavniki pa so na voljo prevozi po slovenskem delu Krasa, so sporočili iz Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so storitev prevozov na zahtevo, ki je v preteklih letih delovala na območju slovenskega Krasa, z letošnjim poletjem razširili tudi na italijanski del območja.

Prevozi bodo med ponedeljkom in petkom pokrivali območje občin Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen, ob vikendih pa se bodo razširili tudi na občine Miren-Kostanjevica, Doberdob, Devin-Nabrežina, Foljan-Sredipolje, Tržič, Repen, Milje, Ronke, Dolina, Gradež, Sovodnje ob Soči in Zgonik (z izjemo Trsta).

V Območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov so poudarili, da lahko obiskovalci in domačini poleti udobno in trajnostno obiščejo znamenitosti, kot so Lipica, Škocjanske jame, Devinski grad, Pomnik miru na Cerju, dolina Glinščice, grad Štanjel, botanični vrtovi, lokalne vinske kleti in še več – brez skrbi za parkirišča, prometne zastoje ali zamude.

Prevoze je mogoče rezervirati prek aplikacije

»Domačini so storitev prevozov na zahtevo odlično sprejeli, saj jim omogoča prilagodljivo obliko mobilnosti, ki dopolnjuje javni prevoz. Veseli nas, da z razširitvijo na čezmejno območje geoparka Kras-Carso odgovarjamo na povpraševanje in prispevamo k dostopnejši, bolj trajnostni mobilnosti za vse,« je povedala direktorica razvojne agencije Krasa in Brkinov Karmen Rodman.

Prevoze je mogoče rezervirati prek aplikacije ToyotaGO, znotraj katere lahko uporabniki izberejo izhodišče, destinacijo, uro in število potnikov. Cena prevoza ne presega štirih evrov na osebo, s čimer je storitev dostopna in primerljiva z javnim potniškim prometom. Storitev je na voljo do 31. avgusta, vsak dan med 6. in 19. uro.

Kot so navedli, projekt predstavlja pilotno testiranje trajnostnega čezmejnega javnega prevoza, ki bo omogočilo analizo potreb, povratnih informacij in pripravo priporočil za dolgoročne rešitve. S projektom želijo zmanjšati avtomobilski promet, povečati dostopnost dediščine in krepiti zelene načine mobilnosti.