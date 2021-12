Previdno pri kupovanju teh igrač, lahko postanete tarča hekerjev

Trg pametnih igrač je v porastu. Čeprav so te zabavne in včasih tudi poučne, so še vedno orodja, ki zbirajo, obdelujejo in prenašajo osebne podatke, zato lahko pomenijo tveganje z vidika varstva zasebnosti in osebnih podatkov. Pred nakupom se je tako dobro prepričati o njihovi varnosti, so opozorili pri Zvezi potrošnikov Slovenije.

Mnogi proizvajalci kibernetski varnosti ne namenjajo nobene pozornosti. Eden od razlogov je tudi neustrezna zakonodaja, ki prepočasi sledi tehnološkemu razvoju in se pri varnosti še vedno osredotoča izključno na fizično varnost igrač, so pojasnili.

Lahka tarča hekerjev

»V nekatere igrače je mogoče vdreti z minimalnim 'hekerskim' znanjem, nekatere pa so popolnoma nezaščitene in se z njimi lahko poveže vsak, ki ima mobilni telefon, saj povezava ni zaščitena niti z geslom. Takšne igrače spodbujajo tudi k posredovanju različnih osebnih podatkov, ki se shranjujejo na pogosto slabo zavarovanih strežnikih proizvajalcev,« so poudarili.

Zaradi tega so pri zvezi potrošnikov pripravili nekaj nasvetov, ki so lahko v pomoč pred nakupom tovrstnih igrač in po njem. Potrošnikom svetujejo, naj na začetku pozorno preberejo opis povezane igrače v trgovini ali na spletu. Dobro je preveriti tudi, katero tehnologijo uporablja igrača. Če za igračo obstaja mobilna aplikacija, je prav tako dobro poizvedeti, kaj konkretno ta aplikacija počne in ali proizvajalec posebej izpostavlja varnostne nastavitve. Poudarili so tudi pomembnost pregleda morebitnih izkušenj uporabnikov in premislek o tem, ali je igrača prava izbira.

Kakšne so lahko posledice?

Po nakupu naj uporabnik vnese minimalno količino osebnih podatkov, prebere pogoje in pravila poslovanja in poišče vse varnostne funkcije, ki so na voljo. Ob tem naj bo pozoren tudi na otrokovo igro, še posebej, če lahko pošilja ali prejema sporočila. Ko se otrok z igračo ne igra, naj bo ta izklopljena, so še izpostavili.

»Če vedno več vemo o (ne)varnostih tovrstnih igrač, pa razmeroma malo vemo o posledicah otrokove interakcije z njimi. Predstavljajo tako priložnost kot tveganje za kognitivni, socialno-čustveni in moralno-vedenjski razvoj,« so zaključili.