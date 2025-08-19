Previdno na primorski avtocesti, pešec na vozišču!

»Na primorski avtocesti vozite previdno po priključku Brezovica, pešec na vozišču,« opozarja prometno informacijski center. Tudi sicer poročajo o zastojih na primorski avtocesti, in sicer od Vrhnike proti Ljubljani.

Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na izvozu Trebnje zahod proti Novemu mestu.

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti, in sicer od Tepanja proti Ljubljani, ter od Dramelj proti Mariboru.

Gneča je tudi pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji, kjer je prišlo do zastoja tovornih vozil.