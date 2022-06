Preverjanje znanja slovenskega jezika opravilo 12 zdravnikov

Na prvem preverjanju znanja slovenskega jezika, ki so ga pri Zdravniški zbornici Slovenije izvedli v četrtek, je bilo od 19 kandidatov uspešnih 12 oz. 63 odstotkov. Med kandidati jih je bilo največ, 13, iz Srbije, po dva iz Hrvaške in Severne Makedonije ter po ena kandidatka iz BiH in Rusije, so za STA sporočili z zbornice.

Javno pooblastilo preverjanja znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike in zobozdravnike je zbornica začela izvajati z junijem na podlagi določil zakona o zdravniški službi. Novela, ki jo je DZ sprejel decembra lani, je prinesla spremenjene zahteve o znanju slovenskega jezika za tuje zdravnike. Pri tem namenja poudarek poznavanju strokovne, zdravniške terminologije. Določa tudi raven znanja slovenskega strokovnega jezika, ki ga mora kandidat izkazati, in sicer pisno B2 in ustno C1.

V sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani je zbornica pripravila program preizkusa jezikovnega znanja: slovenski strokovni jezik za zdravnike. Z javnim pozivom pa je zbornica povabila k sodelovanju izpraševalce za omenjeni izpit, tako zdravnike kot izkušene profesorje slovenščine. Četrtkovo preverjanje znanja je potekalo v obliki pogovora, primerljivega z resničnimi pogovori na delovnem mestu zdravnika ali zobozdravnika, torej tako pogovora s pacientom kot strokovnega posveta s kolegi zdravniki in zobozdravniki.

»Zaznali smo dobro pripravljenost kandidatov, ki jemljejo tovrstno preverjanje zelo resno. Številni med njimi že izpolnjujejo vse pogoje za začetek dela v zdravstvu v naši državi, zato je očitno, da so se odlično pripravili tako na pisni kot ustni del,« so v zbornici povzeli besede člana komisije in koordinatorja izvajanja preizkusa znanja v okviru zbornice Marka Pokorna po prvem izpitnem roku.