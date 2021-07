Preverjanje pogojev PCT: aplikacija razkriva več, kot so napovedali

Aplikacija za preverjanje evropskih digitalnih covidnih potrdil za mobilne naprave je še vedno v nadgradnji, so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz). PCT-pogoje (preboleli, cepljeni, testirani) morajo sicer od petka oziroma ponedeljka obvezno preverjati organizatorji kulturnih, športnih prireditev, javnih shodov ter gostinci.



Nijz je aplikacijo predstavil v petek, zvečer pa so sporočili, da jo bodo do sobote nadgradili. Izkazalo se je namreč, da aplikacija pri branju QR-kode evropskega digitalnega covidnega potrdila prikaže ime in priimek ter datum rojstva, hkrati pa je vidno tudi, ali je oseba prebolela covid 19, bila proti njemu cepljena ali pa ima veljaven negativni test na novi koronavirus, čeprav sta minister za zdravje Janez Poklukar in vodja svetovalne skupine za covid 19 Mateja Logar zatrjevala, da ne bo tako.



Poleg tega je v petek informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik opozorila, da aplikacije od Nijz niso prejeli v predhodno mnenje. Prelesnikova je opozorila, da brez ustrezne pravne podlage osebnih podatkov ni dopustno obdelovati za različne namene, prenos aplikacij, ki jih uporablja policija, v zasebni sektor pa ne bi smel potekati brez ustrezne zakonske ureditve.

Tako morajo organizatorji dogodkov in gostinci za zdaj preverjati PCT-pogoje brez aplikacije.

