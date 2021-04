Preverite, v katerih trgovinah boste lahko nakupovali

Ikea

Lesnina

Bauhaus

Obi

Harvey Norman

Big Bang

Merkur

Müller

Aleja

Supernova

Europark

Citypark

City Center

Planet Tuš

Qlandia

Tedi

Katere storitve bodo lahko delovale:

Brez pogoja testiranja za zaposlene lahko dejavnosti opravljajo:



– lekarne

– bencinski servisi

– finančne storitve

– pošta

– dostavne službe

– dimnikarske storitve (ob navzočnosti le enega izvajalca v prostoru oz. enega izvajalca in uporabnika male kurilne naprave, prostor pa je mogoče prezračiti)

– storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles)

– gradbena dela v/na nenaseljenih gradbiščih, hišah, stanovanjih brez stika s potrošniki ali na prostem

– osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih

– druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.



Ob testiranju zaposlenih enkrat tedensko lahko dejavnosti opravljajo:



– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje (prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah ni dovoljena)

– prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki

– vrtnarije, drevesnice, cvetličarne in program vrt in kmetijstvo v prodajalnah

– kmetijske prodajalne

– tržnice (brez prodaje oblačil in obutve)

– prodajalne s tehničnim blagom

– trafike in kioski

– individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve



Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja ponudba ter prodaja blaga in storitev, je omejeno na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Trgovski centri morajo imeti ločen vhod in izhod za stranke.

Od danes do vključno 11. aprila je v sklopu tretjega ustavljanja javnega življenja prepovedano ponujati in prodajati blago in storitve potrošnikom. Kljub temu so odprte prehranske in nekatere druge trgovine in storitve. Odlok namreč navaja več izjem od te prepovedi.Kot izjeme so v vladnem odloku opredeljene tudi trgovine s tehničnim blagom, kamor sodi tudi pohištvo, saj se za to blago izdaja garancijski list.Preverili smo, katere trgovine bodo odprte in kakšen obratovalni čas bodo imele. Kaže, da bo edina trgovina, ki bo v času ustavitve javnega življenja zaprta, Ikea.Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb bo trgovina med 1. in 12. aprilom zaprta, možno pa je spletno nakupovanje.Večina Lesnininih poslovalnic bo prav tako odprtih od ponedeljka do sobote od 9. do 20. ure (v Vrtojbi, Lesnina Levec, Kopru, Murski Soboti, Novem mestu med 9. in 19. uro, v Kranju med 10. in 19. uro, v soboto med 9. in 19. uro). Lesnina Jesenice »bo zaradi višje sile« med 1. in 11. aprilom zaprta.Trgovine so odprte od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro.Poslovalnice ostajajo odprte tudi med 1. in 11. aprilom. Kakšen je odpiralni čas posameznih poslovalnic, lahko preverite tukaj Vse poslovalnice ostajajo odprte.Poslovalnice ostajajo odprte. Njihove delovne čase lahko preverite tukaj Merkurjevi trgovski centri bodo odprti tudi od 1. 4. 2021 dalje. Na velikonočni ponedeljek, 5. 4. 2021 bodo vsi trgovski centri zaprti.Poslovalnice ostajajo odprte, kdaj, preverite tukaj Od 1. do 11. aprila bodo odprte naslednje trgovine: megamarket Interspar, drogerija Müller, Lekarna Ljubljana, Big bang, del trgovine Hervis, trgovina za male živali Hunter, cvetličarna Gardenia, Sensilab, Nespresso, L’Occitane, Čokoladnica Cukrček, Sten time, Slowatch, Zlatarna Celje, Telekom Slovenije, A1, Servis telefonov Mobifashion in banka Nova KBM.Baby center in T-2 nudita možnost osebnega prevzema spletnih naročil. Prav tako je možen osebni prevzem hrane in pijače v nekaterih gostinskih lokalih.Odprte so le najnujnejše trgovine kot so lekarne, prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, prodajalne s tehničnim blagom, trafike.Europark posluje s prilagojeno ponudbo in poslovalnim časom. Katere prodajalne in kdaj bodo odprte, preverite tukaj . Prav tako je možen prevzem hrane v nekaterih lokalih in osebni prevzem v določenih prodajalnah.Središče je odprto od ponedeljka do sobote od 8. do 21. ure. Interspar in DM sta odprta že od 8. ure, večina ostalih trgovin pa od 9. ure. Obratujejo: Interspar, DM, Lekarna Ljubljana, Sanolabor, Sensilab, Nespresso, čajnica Cha, cvetličarna Gardenia, optika Morela, banka SKB, Vovko, Hervis (del sortimana), prodajalne s tehničnim blagom (Big Bang, Samsung, Huawei, iStyle, Telekom Slovenije, Slowatch, Zlatarna Celje) in kozmetične prodajalne (Atelier Rebul, L'occitane, Mac). S ponedeljkom, 12. aprila, bodo ponovno odprte vse prodajalne.V tem času so odprti tudi gostinski lokali za osebni prevzem in/ali dostavo, prav tako prevzem omogočajo nekatere druge prodajalne.Katere prodajalne in kdaj so odprte, preverite tukaj Planet Tuš Celje je od 29. marca odprt po spremenjenem odpiralnem času; vsak dan od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro, ob nedeljah je zaprt. Planet Tuš Kranj, Ljubljana in Novo mesto so odprti med 9. in 21. uro od ponedeljka do sobote in od 9. do 15. ure ob nedeljah.Kdaj so odprte posamezne trgovine, lahko preverite tukaj Trenutno so vse trgovine Tedi v Sloveniji zaradi odloka vlade do nadaljnjega zaprte.