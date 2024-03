Šest tisoč jih je prejelo vabilo zdravnika ZD Ljubljana, ste med njimi?

Če ste stari med 30 in 34 let in imate zdravnika v ZD Ljubljana, ste morda prejemnik vabila na zdravniški pregled. ZD Ljubljana je poslala šest tisoč vabil na preventivno presejalno testiranja na bakterijo Helicobacter pylori. Ob tem zdravniki poudarjajo, da vam ta test lahko reši življenje.

»Bakterija H. pylori v sluznici želodca povzroča nastanek vnetja, lahko privede do razjede želodca in dvanajstnika ter poveča nevarnost za nastanek raka na želodcu. Z zdravljenjem okužbe s H. pylori bistveno zmanjšujemo stopnjo tveganja za razvoj raka želodca, ki je v Sloveniji pogosto diagnosticiran rak, ter preprečujemo in odpravljamo tudi druge težave,« pojasnjujejo v ZD Ljubljana.

Strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič, dr. med., spec., vse, ki so prejeli vabilo na preventivno presejalno testiranje, poziva, naj se ga udeležijo.

Kako to storiti? »Po prejemu vabila izpolnite spletni obrazec (lahko tudi po pošti), po oddaji obrazca jih bomo iz ZD Ljubljana povabili v laboratorij na odvzem krvi. Če bomo prisotnost bakterije dokazali, bodo pacienti ustrezno zdravljeni,« pojasnjuje Stegne Ignjatovičeva.

Okužba s H. pylori je najpogostejša okužba na svetu. Bakterija se naseli v želodec in pri okuženih na dolgi rok lahko povzroči raka želodca ali druge želodčne težave. FOTO: Alioui Mohammed Elamine, Getty Images

Več podrobnosti bo strokovna direktorica ZD Ljubljana ob slovenskem tednu boja proti raku sporočila na današnji novinarski konferenci ob 10. uri.

Luka je imel zaradi okužbe z bakterijo hude težave

Približno 80 odstotkov okuženih z bakterijo H. pylori je brez simptomov, kar pa ne pomeni, da se zdravstveno stanje ne more zaplesti, ena od posledic je lahko rak.

Luka je v pogovoru za ZD Ljubljana dejal, da je prve simptome opazil nekje po 18. letu. »Sprva sem mislil, da imam težave s kislino, ker me je bolelo v žlički. Imel sem obdobje, ko me je bolelo, potem pa je bilo spet bolje, in to obdobje se je na dva tedna spreminjalo. Na koncu sem mogel na pregled, ker nisem mogel več tako živeti,« je dejal.

Pri 20 letih so mu odkrili, da ima bakterijo, in takrat je šlo vse navzgor. Dobil je antibiotike in se povsem pozdravil.

Vsem, ki so prejeli vabilo, svetuje, naj se udeležijo presejalnega testa in naj gredo v laboratorij dat kri. »Ker če bakterijo imate, boste dobili antibiotike in bo vse v redu. Če pa antibiotikov ob bolezni ne boste jemali, se lahko razvije rak, in to res ni dobro,« svetuje.