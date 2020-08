Preverite, koliko okužb nam napovedujejo v prihodnjih dneh

Povprečna vrednost dnevnih okužb bo nekaj časa nespremenjena

Na IJS tudi navajajo, da je glede na število pozitivnih testov v zadnjem obdobju v drugem valu število hospitaliziranih in na intenzivni negi za približno 80 odstotkov manjše kot v prvem valu, število umrlih pa kar za približno 90 odstotkov manjše, predvidoma zaradi mlajše starostne strukture potrjeno okuženih in izboljšanega imunskega sistema vseh v poletnem času. Če se bo okužba prikradla v kakšen dom za starejše, bo stanje bistveno slabše in bo treba narediti novo projekcijo s slabšim potekom in izidom bolezni

Na Institutu Jožef Stefan (IJS) so pripravili novo projekcijo in predvidevajo, da bo od petka do vključno danes z vračanjem slovenskih turistov iz Hrvaške vnesenih 80 okužb z novim koronavirusom. Nato predvidevajo, da bo število vnesenih primerov okužb v državo padlo na dva na dan. Napovedujejo, da bo v prihodnjih dneh povprečno 44 okužb na dan. Da bo v Slovenijo prišlo s Hrvaškega 80 okuženih turistov, so ocenili na podlagi predvidevanj, da se bo od petka do vključno danes vrnilo 80.000 ljudi, medtem ko je 0,1-odstotna verjetnost, da so okuženi.Tako se bo po treh dneh dvignilo sedemdnevno povprečje uvoženih okužb s 13 na dan na povprečno 14 dnevno. Medtem ko predvidevajo, da bosta po tem, ko se turisti brez karantene več ne bodo mogli vrniti v Slovenijo, vsak dan v Slovenijo iz tujine vneseni dve okužbi.Po predpostavkah ISJ bo reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi prenese okužbo en okuženi, v prihodnjem obdobju enako trenutnemu sedemdnevnemu povprečju, to je 0,96. Povprečna vrednost števila dnevnih pozitivnih testov se bo v naslednjih dneh postopoma dvignila s sedanjih 37 na 44 in bo nato ostala nespremenjena. Število pozitivnih testov se bo gibalo okoli povprečne vrednosti.»Upamo, da s tem še ne bo presežena kapaciteta našega epidemiološkega nadzora. Ker bomo imeli predvidoma ves čas nekaj uvoženih okužb, mora biti reprodukcijska številka manj kot 0,9, da bo epidemija začela pojenjati. To lahko dosežemo že z doslednim izvajanjem obstoječih blagih ukrepov,« so zapisali na spletni strani.Na IJS tudi ugotavljajo, da število vseh dnevnih pozitivnih testov narašča hitreje od števila dnevnih uvoženih primerov, kar pomeni, da je Slovenija predvidoma v fazi »širjenja okužb v epidemiološko zajezenih mikrožariščih, ki bodo, upajmo, kmalu ugasnila«.• Če bo to ostalo pri 0,95, bo število hospitaliziranih in tistih na intenzivni negi do sredine oktobra ostalo enako, število umrlih bolnikov s covidom 19 se bo nekoliko povečalo.• Če bo reprodukcijsko število po 1. septembru zaradi začetka šole znašalo 1,1, se bo število hospitaliziranih do 21. oktobra povzpelo na več kot 50 in umrlih na skupaj 150.• Če bo reprodukcijsko število 1,3, se bo 21. oktobra v bolnišnicah zdravilo več kot 100 ljudi.• Ob reprodukcijskem številu 1,5 pa 200, od tega več kot 25 na enoti za intenzivno terapijo.