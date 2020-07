Preverite, koliko okužb nam napovedujejo: Hodimo po robu

Trenutne razmere Slovenija. FOTO: A. L.

Trenutne razmere Hrvaška. FOTO: A. L.

Leon Cizelj. FOTO: IJS, Youtube, posnetek zaslona

Od 10 do 25 novih okužb na dan

Trenutne razmere Slovenija. FOTO: A. L.

Trenutne razmere Hrvaška. FOTO: A. L.

V začetku junija so na Institutu Jožef Stefan (IJS) objavili projekcijo širjenja novega koronavirusa v Sloveniji, ki je bila zelo skrb vzbujajoča . Napovedali so, da ob ohranjanju tedanjega trenda (podvojitev v šestih dneh) sredi meseca lahko pričakujemo okoli 90 novih okužb na dan, z enako dinamiko naj bi se povečevalo tudi število hospitaliziranih, bolnikov na intenzivni negi in umrlih.Preberite tudi:Na srečo se je izkazalo, da se napovedi niso uresničile. Kot je razvidno iz grafa, se številke od 5. do 19. julija niso približale napovedim. Še največ potrjenih novih primerov je bilo 11. julija, ko so virus potrdili pri 34 osebah.»Za zdaj kaže, da smo hitro (eksponentno) rast umirili. To je posledica ukrepov (samozaščita: maske, higiena, razdalja, druženje do 10; epidemiološka služba Nijz: individualno sledenje kontaktov z okuženimi; meje: karantena za prihode iz držav na rdečem spisku),« pojasnjuje, vodja odseka za reaktorsko tehniko na IJS. »Stanje se seveda lahko zaradi večjih kršitev ukrepov hitro spremeni. Tudi zato zadeve dnevno spremljamo in napoved tudi obnavljamo. Pričakujemo nekako med 10 in 30 novimi primeri pozitivnih testov dnevno (pričakovane statistične fluktuacije so razmeroma velike),« je še dodal Cizelj.In kaj danes pravijo njihove projekcije? »Ocenjujemo, da smo v kvazistacionarnem stanju z rahlim upadanjem ter da je R_ef le malo pod 1, kar pomeni, da hodimo po robu. Vse je v skladu s pričakovanji,« so zapisali prejšnji teden in dodali, da je povprečno reprodukcijsko število (R) – to je število ljudi, ki jih v povprečju v Sloveniji okuži vsak okuženi (ne glede na to, ali je bil uvožen ali je bil okužen v Sloveniji) –, rahlo višje. V prihodnjem obdobju bo število dnevnih pozitivnih testov predvidoma fluktuiralo v območju od 10 do 25 (dan prej je bila napoved od 5 do 25), so še zapisali.Tudi danes je njihova napoved podobna. Napovedujejo od 5 do 25 novih pozitivnih na dan, je pa R_ef približno 0,8, kar pomeni, da se sedanji val umirja.Trenutno je 14-dnevna pogostost na 100 tisoč prebivalcev za Slovenijo 11,40 (konec prejšnjega tedna je bilo še 12,70, upad pa gre morda pripisati tudi manjšemu številu testiranj in zato manj novim okužbam med koncem tedna), kar našo državo uvršča na t. i. rumeni seznam. Da bi se uvrstila nazaj na zeleni seznam, bi morala biti številka pod 10, na rdeči seznam nevarnih držav pa se uvrstijo države, ko številka preseže 40).Če bi se napovedi IJS uresničile pri spodnji meji (torej 5 novih okužb na dan v povprečju), bi se Slovenija zelo približala vrnitvi na zeleni seznam, če pa bi imeli novih okužb na dan pri zgornji meji napovedi (torej 25), pa bi zapluli v bolj nevarne vode in se začeli približevati državam na rdečem seznamu.