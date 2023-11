Preverite, kje so se zbudili v belo jutro

Napovedi vremenoslovcev, da bo dele Slovenije pobelil sneg, so se uresničile. Ponekod, predvsem v višje ležečih predelih, so se namreč prebudili v zasneženo belo jutro.

Agencija za okolje poroča, da je na Kredarici višina snežne odeje že 55 centimetrov, na Voglu so namerili sedem centimetrov, na Vojskem so v zadnjih 24 urah namerili tri centimetre.

Na družabnih omrežjih pa so objavili fotografije zasnežene Rogle, pobeljeno Pohorje, pobelilo je tudi Javorje, na območju Črne na Koroškem in Veliko planino.

Vremenoslovci sicer napovedujejo, da bo danes sredi dneva in popoldne na zahodu povečini sončno, na vzhodu pa bo ponekod več oblačnosti, ni izključena kakšna ploha. Dnevne temperature bodo od 7 do 13 °C.

Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, možna bo tudi slana. Čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo. Sredi dneva in popoldne so predvsem v južni in zahodni Sloveniji možne manjše krajevne padavine. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 13 °C.