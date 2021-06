Preverite, kje se lahko cepite, če se niste naročili

Prijava na cepljenje Posamezniki se lahko na cepljenje brez predhodne najave vseeno vnaprej prijavijo. Povezava do terminov bo objavljena na spletni strani ZD Ljubljana. Na voljo bo 4260 terminov za cepljenje.

Možna oddaja vloge za smsPASS Od sobote naprej bo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana v Cepilnem centru ZD Ljubljana na Gospodarskem razstavišču možno oddati vlogo za pridobitev mobilne identitete smsPASS. Vlogo bo mogoče oddati vse dni v tednu med 7.30 in 19.00.

V več krajih po celotni Sloveniji se danes začenja cepljenje proti covidu 19 brez predhodnega naročanja. V prihodnjih dneh se bo več takšnih akcij izvajalo še po drugih zdravstvenih domovih. Če niste naročeni na cepljenje, pa se vseeno želite cepiti, preverite, kje to lahko naredite. S seboj morate imeti zdravstveno kartico. Cepili bodo vse, ki so starejši od 16 let, tiste, ki še niso bili cepljeni, in tiste, ki covida 19 niso preboleli v zadnjih šestih mesecih in so trenutno brez znakov okužbe.Zdravstveni dom Postojna: od 8. do 13. ure (cepljenje s cepivom AstraZenece)Zdravstveni dom Ilirska Bistrica: od 9. do 14. ure (cepljenje s cepivom AstraZenece)Osnovna šola Hrpelje: od 9. do 14. ure (cepljenje s cepivom AstraZenece)Zdravstveni dom Cerknica po avtomobilskem sistemu (drive-in) od 10. do 16. ure (cepljenje s cepivom AstraZenece)Športni park pri drsališču Domžale: od 13.45 do 15.45ZD Murska Sobota (vhod z dvoriščne strani mimo laboratorija): od 12.30 do 19.30 (1500 odmerkov cepiva AstraZenece)ZD Celje: od 12. do 15. ure (cepljenje s cepivom AstraZenece)Zdravstveni dom Cerknica: od 12. do 17. ure (cepljenje s cepivom AstraZenece)Maribor (Univerzitetni športni center Leona Štuklja): od 14. ure do 19. ure (cepljenje s cepivom AstraZenece)Zdravstveni dom Ljubljana (Gospodarsko razstavišče): od 14. do 20. ure (cepljenje s cepivom AstraZenece)Zdravstveni dom Ljubljana (Gospodarsko razstavišče): od 14. do 20. ure (cepljenje s cepivom AstraZenece)ZD Celje: od 12. do 15. ure (cepljenje s cepivom AstraZenece)