Preverite, kje in kdaj se bodo za poslanske stolčke spopadli kandidati

Po podatkih Državne volilne komisije (DVK) so kandidature v vseh volilnih enotah vložile vse parlamentarne stranke: SDS, LMŠ, SD, Levica, NSi, SAB, DeSUS, SNS in gibanje Povežimo Slovenijo, katerega del je koalicijska stranka Konkretno.

V vseh volilnih enotah bodo imele svoje kandidate tudi neparlamentarne stranke in liste Gibanje Svoboda, Vesna, Naša dežela, Piratska stranka Slovenije, Naša prihodnost in Dobra država, Lista Borisa Popoviča, Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba, Resni.ca, Domovinska liga in Za ljudstvo Slovenije. V Zavezništvu osvobodimo Slovenijo so liste vložili v vseh, razen v volilni enoti Novo mesto.

RTV s televizijskimi in radijskimi soočenji

TV Slovenija bo predvajala 15 volilnih oddaj, 10 soočenj parlamentarnih strank, štiri soočenja zunajparlamentarnih strank in oddajo na volilno nedeljo. Televizijska soočenja bodo ob ponedeljkih in četrtkih, radijska ob sredah. Na 1. programu Radia Slovenija bodo v predvolilni kampanji pripravili pet soočenj v podaljšanem terminu oddaje Studio ob 17.00. Prvo soočenje, soočenje predsednikov vseh strank, bo v sredo, 30. marca, ob 17.00.

Parlamentarne stranke so razdeljene na dve skupini, kombinacija strank pa bo vsak teden drugačna, tako da se bodo v štirih tednih v soočenjih srečali vsi. Predsednice in predsedniki parlamentarnih strank se bodo srečali tudi v dveh velikih soočenjih.

Komercialne televizije z različnimi termini

Na Pop TV bodo pripravili pet soočenj. Potekala bodo ob ponedeljkih, 28. 3., 4. 4., 11. 4. in 18. 4., ob 20.00 ter v petek, 22. 4., ob 20.00. Predvolilna oddaja na Nova24TV in Planet TV bo vsako sredo ob 19:45. Dogajanje pred volitvami bodo na Planet TV pospremili s posebno oddajo Slovenija izbira.

Radio 1 bo predstavil predsednike strank

V predvolilno oddajo Znan obraz si želi tvoj glas so povabili vse predsednike strank, ki so v parlamentu ali jim kaže, da bodo vanj prišli. Oddaja bo 11. aprila, od 10 predsednikov strank jih je osem potrdilo udeležbo, čakajo pa še odgovore strank Konkretno in SDS.