Preverite, kje bo danes snežilo

Posavce in Dolenjce je že v nedeljo presenetil sneg, ko se je snežna meja spustila na 600 metrov nadmorske višine, kasneje pa celo do nižin. Kot kaže, pa si lahko nekaj snežink obetamo tudi danes. »Popoldne bo predvsem v južni Sloveniji rahlo snežilo, ob morju pa deževalo. Jutri se bo postopno razjasnilo,« so zapisali pri Agenciji RS za okolje (Arso).Meteorologi poročajo, da se bo od zahoda povsod pooblačilo, v južni polovici Slovenije pa bo občasno snežilo. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 0, na Primorskem od 3 do 6 stopinj Celzija. V torek bomo deležni nekaj sonca. Jutro bo po nižinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo od –7 do –2, v alpskih dolinah ter v mraziščih Notranjske okoli –10, najvišje dnevne od –1 do 4, na Primorskem okoli 8 stopinj.V sredo in četrtek bo po napovedih deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod v notranjosti bo zjutraj in dopoldne po nižinah megla.