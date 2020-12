Preverite, katerim delom Slovenije preti nevarnost

Je sneg tudi pri vas že pobelil pokrajino? Pošljite nam fotografijo.

Večji del Slovenije so zajele snežne padavine. Po napovedih bi lahko predvsem v gorskem svetu zapadlo do okoli 30 centimetrov snega, v osrednji in zahodni Sloveniji pa bo do četrtka zjutraj lahko več kot 25 centimetrov snega. Zaradi padavin posebej opozarjajo na previdnost v prometu, Agencija RS za okolje (Arso) pa je izdala posebno opozorilo.Po podatkih urada za meteorološko napoved Arsa bo v sredo zvečer in v noči na četrtek na prehodu med Primorsko in Notranjsko (Banjška planota, Trnovski gozd, območje okoli Razdrtega, Brkini, ponekod na Ilirskobistriškem) možen pojav poledice in žledu. V četrtek bo poledica možna tudi ponekod na vzhodu Slovenije, opozarjajo pri Arsu, kjer so zaradi močnega vetra in padavin za južni del države prižgali oranžno, drugo najvišje opozorilo.Na cestah bodo posipne in plužne skupine, potovalni časi bodo daljši. Na pot bo treba prej kot običajno. Že v noči na četrtek se ponekod obeta otoplitev, sneg bo prehajal v dež, obstajala bo velika nevarnost žledu in poledice, na kar opozarjajo tudi pri prometnoinformacijskem centru.