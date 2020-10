Preverite, katera pravila veljajo od danes in katera od jutri

Omejitev gibanja v sedmih statističnih regijah

V rdečih regijah se s soboto zapirajo lokali in centri za fitnes

Nošenje zaščitnih mask na prostem obvezno

V rdečih regijah je nošenje zaščitnih mask obvezno tudi na prostem. Maska bo tako obvezna tudi na sprehodu, a ne med tekom in drugo rekreacijo.



Maske ne bo treba nositi vzgojiteljem in učiteljem do petega razreda, predavateljem za zaščitno ogrado, otrokom do šestega leta, in tistim učencem, ki sedijo v matičnih oddelkih (na šolskih hodnikih je maska obvezna).

Širjenje novega koronavirusa po državi vlada skuša zamejiti z novim svežnjem ukrepov, del njih začenja veljati danes, del jutri.V rdečih regijah (Koroška, Savinjska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska, Osrednjeslovenska, Zasavska in Posavska) je od danes obvezno nošenje mask na prostem, v veljavi je tudi splošna prepoved zbiranja, prehajanje med regijami pa je mogoče za nekatere izjeme.Od polnoči je v rdečih regijah zbiranje popolnoma prepovedano: velja prepoved prireditev, shodov, organizacij, porok. Omejitev druženja velja tudi v zasebnih prostorih, z izjemo skupine ožjih družinskih članov, če lahko zagotovijo minimalno medsebojno razdaljo. Dovoljeno je zbiranje tudi do šest oseb med sodelavci v istem avtomobilu, če nosijo zaščitne maske.V oranžnih regijah bo omejeno število ljudi v centrih za fitnes ter frizerskih in kozmetičnih salonih tako, da bo ena oseba na 20 kvadratnih metrov. Še vedno bo mogoče opravljati gostinske storitve (od 6.00 do 22.30).V rdečih conah bo dejavnost centrov za fitnes in gostinskih obratov prepovedana. Izjema pa bodo gostinske dejavnosti v nastanitvenih objektih, kot so hoteli ali kampi – ti bodo lahko za mizami gostom postregli, a le tistim ljudem, ki bodo nastanjeni pri njih, pri čemer bodo morali zagotavljati medosebno razdaljo do 1,5 metra. V preostalih gostinskih obratih bosta dovoljena izključno dostava hrane in pijače ali osebni prevzem.Z odlokom se omejuje tudi število strank, ki so lahko hkrati v frizerskih ali kozmetičnih salonih, in sicer na eno stranko v prostoru.