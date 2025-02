Preverite, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh: prihaja hladna fronta

Drugi teden šolskih zimskih počitnic prinaša precej višje temperature kot prvi. V tednu, ki je pred nami, zime po nižinah ne bo. Niti jutranje temperature se večinoma ne bodo spustile pod ničlo, popoldanske pa bodo v glavnem od 5 do 10 °C, napovedujejo na Agenciji RS za okolje.

Po napovedih vremenoslovcev lahko pričakujemo prehod hladne fronte v sredo oziroma v noči na četrtek. »Sreda bo tako oblačen in deževen dan, meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 1400 m. V popoldanskem času bo zapihal severovzhodni veter, k nam bo dotekal nekoliko hladnejši zrak. Do noči na četrtek se bo tako meja sneženja predvidoma spustila do višine okoli 800 m nad morjem,« so zapisali na straneh Arsa.

Na naših višje ležečih smučiščih bo do četrtkovega jutra lahko zapadlo okoli 25 cm snega, sicer pa manj. Bo pa verjetno pobelilo tudi Zgornjesavsko dolino.

Od četrtka do nedelje kaže na večinoma suho vreme. Oblačnost se bo iz dneva v dan spreminjala, a vmes bodo tudi sončna obdobja.