Preverite, kakšne kazni vam grozijo, če ne boste ubogali vlade

Vlada sama predlagala nekatere spremembe

Kaj piše v predlogu PKP 6, 59. člen:

Kadar je dejanje iz 14.točke prejšnjega odstavka storjeno v času, ko je pristojni organ zaradi omejevanja razširjanja nalezljive bolezni prepovedal oziroma omejil zbiranje ljudi na javnih krajih, se kaznuje za prekršek posameznik z globo od 1.000 do 10.000 eurov.



Z globo od 1.500 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki javno poziva h kršitvi predpisov ali odredb s katerimi je pristojni organ zaradi omejevanja razširjanja nalezljive bolezni prepovedal oziroma omejil zbiranje ljudi na javnih krajih. Enako se za prekršek kaznuje tudi posameznik, ki organizira zbiranje ljudi na javnih krajih v nasprotju s predpisi ali odredbami, s katerimi je pristojni organ prepovedal oziroma omejil zbiranje ljudi na javnih krajih.

Odbor DZ za finance nadaljuje obravnavo predloga šestega protikoronskega zakona. V ponedeljek so člani odbora izmenjali stališča glede vladnih ukrepov, danes pa morajo dokončati glasovanje o vloženih dopolnilih. DZ bo zakon potrjeval v sredo.Iz predloga je odbor zakona črtal podaljšanje subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Tako so predlagali poslanci koalicije, ki načrtujejo ureditev te problematike v drugem zakonu. Z dopolnilom koalicije so tudi razširili krog upravičencev do izplačila nadomestila plače, če zaradi epidemije ne morejo opravljati dela.Finančni ministerje denimo napovedal črtanje določbe o izplačilu mesečnega temeljnega dohodka verskim uslužbencem. Do tega so v skladu s petim protikoronskim zakonom trenutno upravičeni samozaposleni, kmetje in družbeniki, minister pa je povedal, da bodo v sedmi paket pomoči vključili še druge družbene skupine.Gospodarski ministerpa je sporočil, da je vlada na njegov predlog predlagala spremembo ukrepa delnega kritja fiksnih stroškov z omilitvijo pogoja upada prihodkov iz 40 na 30 odstotkov prihodkov od prodaje, da bi tako lahko pomagali večjemu krogu podjetij. Poleg tega so predlagali spremembo ukrepa povračila nadomestila za čakanje na delo s povečanjem povračila na 100 odstoktov nadomestila plače za mala podjetja. »Imeli smo v mislih podjetja, ki še niso pridobila največjega zneska pomoči 800 tisoč evrov skladno z okvirom EU za državne pomoči,« je pojasnil minister.Preberite tudi:PKP 6 pa vključuje tudi drastično povečanje kazni za tiste, ki kršijo odloke za zajezitev širjenja virusa. Kazni bi se s sedanjih 400 v nekaterih primerih dvignile na kar 10 tisoč evrov. Opozicija temu nasprotuje, češ da so takšne sankcije nesorazmerne. Poslanka Leviceje na svojem facebook profilu zapisala, da bodo naredili vse, da to preprečijo, če ne bo šlo drugače pa z referendumom. Spomnimo: Levica zbira podpisa za vložitev pobude za referendum o zakonu o vojaških investicijah.