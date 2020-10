Preverite, kako prihraniti ob novem vladnem ukrepu (VIDEO)

Večje količine so cenejše

Razkužila za roke lahko pripravite tudi sami (simbolična fotografija). FOTO: Boštjan Fon

Naredite ga sami

S sredo bo v večstanovanjskih stavbah obvezno imeti nameščene razpršilnike za razkuževanje rok , je odločila vlada. Gre za podoben ukrep kot v času epidemije, ko pa je bilo obvezno razkuževati dele skupnih prostorov. Kjer so se stanovalci odločili, da bodo za razkuževanje skrbeli sami, je bil strošek lahko relativno nizek (le za samo razkužilo), kjer pa so najeli zunanje izvajalce, pa je bil seveda višji. Kako pa bo tokrat?Upravniki morajo ob vhodu v večstanovanjske stavbe in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagotoviti namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok. Namestitev lahko opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba. Če v večstanovanjski stavbi nimajo upravnika, morajo namestitev zagotoviti lastniki.Preverili smo, kakšne so cene razkužil za roke in stojal za razkužila. Cene razkužil se gibljejo od 16,5 evra za pet litrov, do slabih 50 evrov (pakirano je v embalaži s pipico); 500 ml gela za higiensko in kirurško razkuževanje rok stane tri cente manj od devet evrov, 8,5 evra pa razkužilo za roke z izvlečkom čajevca (50 ml približno dvakrat manj). Večja je količina, cenejše torej je. Za večja naselja bi tako lahko prišel v poštev 1000-litrski zabojnik z razkužilom, ki smo ga našli na spletu za 4270 evrov.Če boste kupili veliko razpršila, boste morda želeli kupiti še razpršilko, kar vas bo stalo še nekaj evrov. Če pa se boste odločili za talno stojalo, vas bo to stalo med 100 do okoli 250 evrov, najcenejše smo našli za 85 evrov (akcijska cena). Nekoliko cenejši so stenski nosilci za razkužilo (od 45 evrov naprej, osnovni okoli 12 evrov), podajalniki za razkužilo pa stanejo od okoli 30 evrov naprej.Razkužilo lahko pripravite tudi sami. Konec marca, ko je vlada napovedala razkuževanje skupnih prostorov, je NIJZ pripravil navodila, kako narediti domače razkužilo . Tudi razkužilo za roke (antiseptik) lahko pripravite sami, pri tem pa je prvo pravilo, da bo to učinkovito le, če bo imelo najmanj 60 odstotkov (še boljše 70) alkohola. Za doma narejeno razkužilo (100 mililitrov) potrebujemo sterilno stekleničko z razpršilnikom, 96-odstotni etanol, alojo vero (rastlino ali gel) ter po želji eterično olje.V stekleničko nalijte 96 odstotkov etanola (96 mililitrov), dodajte tri odstotke (tri mililitre) gela aloje vere, ki preprečuje izsuševanje rok, po želji pa dodajte še en odstotek (mililiter) eteričnega olja. Doma pripravljeno razkužilo najprej testirajte na manjšem delu kože zaradi morebitnih alergijskih reakcij. Tako za kupljena kot za doma narejena razkužila velja, da so namenjena le zunanji uporabi in nikakor ne zaužitju. Ob stiku z očmi si te nekaj minut spirajte pod tekočo vodo.