Preverite, kako peklensko vroče bo in kje bo najhuje

Pred nami je peklensko vroč vikend. Vremenoslovci opozarjajo, da bo vročinski val dosegel vrhunec in da bodo današnje najvišje dnevne temperature od 30 do 34, na Goriškem do 36 °C.Sončno in vroče bo tudi v nedeljo, ko bodo jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 29 do 35. Popoldne in zvečer bodo na severu in severovzhodu krajevne nevihte, dodajajo pri agenciji za okolje.Po peklensko vročem vikendu pa se v začetku prihodnjega tedna obeta osvežitev. V ponedeljek bo še pretežno jasno, pihal bo južni do jugozahodni veter. Proti večeru se bodo od severa začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči širile proti jugu. Do torka zjutraj bo dež zajel večji del države in v torek popoldne od severa ponehal. Osvežilo se bo, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, še napovedujejo.Izdali so tudi opozorilo in zapisali, da bo do vključno ponedeljka po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.