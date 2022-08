Preverite, ali ste med tistimi, ki bodo od države prejeli energetski dodatek

DZ je danes z 59 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon, po katerem bodo socialno najranljivejša gospodinjstva prejela enkratni energetski dodatek. Ob kritikah, da ne bodo zajeti vsi pod pragom tveganja revščine, vlada zagotavlja, da bo spremljala razmere in morebiti zagotovila dodatno pomoč.

Po zakonu o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva bo dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka za samsko osebo znašal 200 evrov, za družine z enim staršem bo znašal 200 evrov in bo povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo, za dvostarševske družine bo znašal 314 evrov in bo povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Za osebi, ki sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti brez otrok, bo dodatek 314 evrov. Energetski dodatek za najranljivejše invalide bo po predlogu znašal znašal 200 evrov.

Ukrep predstavlja hitro in osnovno pomoč gospodinjstvom z nizkimi dohodki, je dejal državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan in poudaril, da je predlog treba razumeti v povezavi z ostalimi vladnimi ukrepi za pomoč vsemu prebivalstvu.

Kaj pa upokojenci in zaposleni?

Opozicija je želela, da bi se nabor upravičencev razširil tako, da bi zajel kategorije prebivalcev, ki imajo prihodek pod pragom tveganja revščine, med njimi upokojence, zaposlene z minimalno in povprečno plačo, prejemnike nadomestila za brezposelnost, kmete in študente ter vse kategorije invalidov. Predlagali so tudi, da bi se dodatek izplačal tudi družinam z otroki s posebnimi potrebami.

Juvan je dejal, da so se osredotočili na najranljivejša gospodinjstva, ta namreč plačujejo položnice, ne na posameznike. Tako bodo pomoči deležne tudi v predlogih dopolnil navedene skupine ljudi, če živijo v takšnih gospodinjstvih. Ministrstvo želi tudi v sistem pritegniti osebe, ki bi bile do denarne socialne pomoči ali varstvenega upravičene, pa jih v evidencah ni.