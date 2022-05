Vsak deseti Slovenec ima to bolezen: preverite, ali jo imate (FOTO)

Za ozaveščanje o eni najbolj razširjenih kroničnih bolezni na svetu, s katero živi vsak deseti Slovenec, je včeraj Zveza društev diabetikov Slovenije otvorila letošnjo akcijo #darujemkilometre. Z današnjimi zdravili ob zgodnjem ukrepanju je mogoče spremeniti potek sladkorne bolezni tipa 2.

Rade Pribaković Brinovec, dr.med.,spec, iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je predstavil najnovejše izsledke, ki izhajajo iz raziskav Odkrijmo sladkorno in raziskave EHIS – European Health Interview Survey. »Ocenjujemo, da je med starejšimi od 55 let kar 96.300 oseb z neodkrito sladkorno boleznijo. To pomeni, da ima ena od desetih oseb sladkorno bolezen, a tega ne ve.« Dodal je še opažanje, da so pri osebah s sladkorno boleznijo ukrepi za zdrav življenjski slog učinkovitejši kot pri ostalem prebivalstvu in poudaril pomen dvigovanja zdravstvene pismenosti prebivalcev.

Z današnjimi zdravili je povsem mogoče reči, da je bolezen obvladljiva

Prof. dr. Tadej Battelino, dr. med., diabetolog, UKC Ljubljana, je povedal, da v današnjem času sladkorna bolezen nujno ne pomeni, da je to bolezen za celo življenje. »Z današnjimi zdravili je povsem mogoče reči, da se bolezni za nekaj časa rešiš, da je ozdravljiva - če začnemo ukrepati dovolj zgodaj v poteku bolezni, če sprejmemo nasvete, če zgodaj prejmemo zdravila, ki štejejo, lahko spremenimo potek sladkorne bolezni tipa 2 in potek življenja.« Pohvalil je še ZZZS, da ima v zadnjem obdobju izreden posluh za sladkorno bolezen, saj je omogočilo širši dostop do takšnega novejšega zdravila, ki je dosegljivo tudi družinskim zdravnikom. In izpostavil, da lahko Slovenija v prihodnje postane vzorna država, ki bo tudi ostalim povedala, kako ukrepati na tem področju.

Infografika raziskav Odkrijmo sladkorno in EHIS. FOTO: Rok Majhenič

»Dve minuti rahle aktivnosti na dvajset minut mirovanja«

Andreja Širca Čampa, univ. dipl. ing. živilske tehnologije, klinična dietetičarka, UKC Ljubljana, je izpostavila, da smo Slovenci dobro osveščeni o zdravi prehrani, ampak smo nekoliko slabši pri izvedbi. »Ključno je, da začnemo v zgodnjem otroštvu, saj se takrat oblikujejo prehranjevalne in gibalne navade, ki jih potem nosimo s seboj celo življenje. Najbolj pomembno pa je gibanje, saj je nemogoče tako malo pojesti, da bi bili urejeni in zdravi. Če gibaš, potem si lahko več privoščiš.« Prof. dr. Vojko Strojnik, prof. šp. vzg., specialist s področja športa, Fakulteta za šport, je govoril o pomenu gibanja: »Gibanje je osnovna dejavnost, ki jo moramo začeti, ne pa tudi končati. Mišice niso samo organ za gibanje, ampak imajo še en kup drugih funkcij. Za tiste, ki niso aktivne, je pomembno, da jih aktiviramo. Ni pomembno kako, samo da jih. Dve minuti rahle aktivnosti na dvajset minut mirovanja zadošča kot osnovna zaščita.«

Akcija #darujemkilometre, otvoritev nove poti Pot na Cerje po Miren Krasu. FOTO: Rok Majhenič

Z akcijo #darujemkilometre izpostavljajo pomembnost gibanja za vse

Akcijo #darujemkilometre Zveza društev diabetikov Slovenije organizira že četrto leto zapored. Z njo spodbujajo Slovence in Slovenke k telesni aktivnosti, ki pripomore k celovitemu obvladovanju bolezni.

Sekretarka zveze Špelca Rudolf je predstavila rezultate akcije iz zadnjih treh letih in potek letošnje: »V letu 2021 smo zbrali 81.342 kilometrov, skupno kar 139.342. Do Lune nas loči še 245.058 kilometrov. Letos se tako 12 obstoječim pohodnim točkam pridružujejo še tri nove.«