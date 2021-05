Preverite, ali imate protitelesa proti SARS-CoV-2

Zaradi covida-19 so se nekatere družine še bolj povezale, pri nekaterih pa se je brezno še povečalo. Žal je veliko sinov in hčera, vnukinj in vnukov, nečakov in nečakinj, pa tudi staršev in starih staršev predčasno izgubilo svoje najbližje. Nekateri naši prijatelji so odšli, vsi brez slovesa. Veselili pa smo se vsakogar, ki se je po težkem boju vrnil domov.Še vedno smo v primežu pandemije. Tudi status epidemije v Sloveniji je podaljšan. Vsi se moramo truditi, da jo bomo zaustavili. Tudi tisti, ki v virus SARS-CoV-2 ne verjamejo.V Sloveniji je do zdaj približno 200.000 prebolevnikov. Marsikdo med njimi je prepričan, da je razvil protitelesa IgG, ki omogočajo dolgoročno imunost. Marsikdo med njimi je prepričan, da zdaj ne bo več zbolel. Vsaj šest mesecev. Pa je res tako? Protitelesa proti proteinu S (angl. spike protein), ki virusu omogoča prehod v celico, so našli pri 98 % prebolevnikov en mesec po nastopu simptomov. Kot pa so pokazale študije, se raven teh protiteles zelo razlikuje med posamezniki in pri večini močno zmanjša po 6–8 mesecih (pridobljeno 13. maja 2021) , pri nekaterih pa že prej.Več o tem si preberite TUKAJ. Naročnik oglasnega sporočila je MSL pharma, d. o. o.