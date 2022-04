Preverili smo cene: za kilo potice 4 evre

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik, ko verniki praznujejo Jezusovo vstajenje. Velikonočne tradicije se od države do države razlikujejo, a v osnovi gre za daljše obdobje in ne zgolj za enodnevni dogodek.

Štiridesetdnevno postenje, ki se konča z veliko nočjo, začne pa na pepelnično sredo (in preskakuje vmesne nedelje), je čas za razmislek in obžalovanje za vse, kar smo storili slabega. S postom posnemamo Jezusov 40-dnevni odmik v divjino. Kristjani verjamejo, da je v tem času prestal mnoge hudičeve skušnjave.

Šunka simbolizira Kristusovo telo. FOTO: Marko Feist

Teden pred veliko nočjo se začne s cvetno nedeljo, takrat verniki v cerkvah blagoslavljajo oljčne vejice ali butare. Zadnji teden pred veliko nočjo se imenuje veliki teden. Na veliki četrtek, s katerim se spominjamo Jezusove zadnje večerje s svojimi apostoli, utihnejo cerkveni zvonovi kot spomin na Jezusovo trpljenje in smrt.

Na veliki petek se kristjani spominjajo Jezusovega križanja, na ta dan velja najstrožji post. Velika sobota je dan, ko v cerkvah žegnamo velikonočne dobrote, na velikonočno nedeljo potekajo vstajenjske procesije, jutranji maši sledi velikonočni zajtrk. To je predvsem družinski dan, ko se ob dobrotah zbere vsa družina. Velikonočni ponedeljek je dela prost dan in je namenjen obiskovanju prijateljev in znancev.

Korenina po tri evre

Kot rečeno, jedi k žegnu prinesemo v s cvetjem okrašeni košari, vanjo položimo pirhe, šunko, potico in hren. Rdeči pirhi simbolizirajo kapljo Kristusove krvi, hren žeblje, s katerimi so ga pribili na križ, potica njegovo trnovo krono, šunka pa njegovo telo. Jajca so sicer simbol pomladi oziroma novega življenja, kruh predstavlja življenje, cvetje pa je simbol Jezusovega vstajenja od mrtvih.

Velika noč je prestavljiv praznik, praznuje se prvo nedeljo po polni luni, ki sledi spomladanskemu enakonočju 21. marca.

Kot je v navadi, smo tudi tokrat v Šopingu preverili cene: zanimalo nas je, po kakšni ceni slovenski trgovci ponujajo kilogram hrena v korenini, kilogram orehove potice in kilogram šunke v kosu. V Mercatorju boste za dober kilogram prekajene šunke plačali 9,99 evra, v Sparu je treba za kilogram odšteti najmanj 13,49. V Hoferju kilogram šunke stane 5,79 evra, za enak izdelek (istega proizvajalca) boste v Eurospinu odšteli 4,99 evra, medtem ko boste v Tušu odšteli neverjetnih 14,46.

4,99 evra stane najcenejša šunka.

Za kilogram orehove potice boste v Eurospinu dali 4,29, v Sparu 3,99 evra, v Mercatorju pa 8,92 evra, v preostalih trgovinah prodajajo potico v manjših pakiranjih. Za kilogram hrena v korenini boste v Mercatorju odšteli 3,79 evra, v Tušu 4,02, v Sparu 3,70, v Eurospinu stane 3,29, najcenejši pa je v Hoferju, kjer stane 3,18 evra. Pa dober tek.