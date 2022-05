Preverili smo: v Sloveniji je življenje vse dražje

Bližajoče se poletje na pot zvabi vedno več ljudi, zato morda ni odveč, če veste in se zavedate, v kako drago državo se odpravljate. Portal Numbeo zbira informacije o življenju prebivalcev po svetu, tokrat pa je objavil podatke za leto 2022 o tem, kje na svetu so življenjski stroški najcenejši oziroma najdražji. Primerjali so cene izdelkov in storitev, med katerimi so cene najemnin, oblačil, hrane, prevoza, interneta, komunalnih storitev … Torej stroške življenjskih potrebščin.

Švica, Norveška, Islandija so med najdražjimi.

Analitiki so za izhodišče pri pripravi primerjave med državami izbrali raven cen v New Yorku, kjer je bila vrednost stroškov ocenjena s 100 točkami. Če ima država oceno 90 točk, to pomeni, da je življenje cenejše kot v New Yorku, več kot 100 točk pa pomeni, da so stroški višji. Po podatkih Numbea naj bi bili najdražji Bermudi, otoško čezmorsko ozemlje Združenega kraljestva Velike Britanije s samoupravo v Atlantskem oceanu. Indeks življenjskih stroškov znaša 146,04.

Vedno višji so tudi komunalni prispevki. FOTO: Matej Družnik

Med deseterico najdražjih so še Švica, Norveška, Islandija, Barbados, Jersey, Izrael, Danska, Bahami in Singapur. Od 139 držav na lestvici je Slovenija na 45. mestu z indeksom 53,88.

Najdražje je življenje na Bermudih, najcenejše v Pakistanu.

Čeprav se ne zdi tako, so po podatkih portala najemnine (17,90) bistveno cenejše kot na Bermudih (98,58). Slovenski indeks življenjskih stroškov je primerljiv s Španijo, Estonijo in Bahrajnom. Od sosednjih držav je življenje dražje v Avstriji, ki je na 24. mestu, Italija zaseda 32., Hrvaška 59. in Madžarska 81. mesto. Glede na stroške je življenje najcenejše v Indiji, Afganistanu in Pakistanu.