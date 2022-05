Preverili smo: slovenski kampi so med dražjimi

Poletje je pred vrati, ljubitelji kampiranja se že veselijo dopusta. Nekateri se vedno znova vračajo v priljubljene kraje, drugi pa radi raziskujejo in se s šotorom ali avtodomom podajo vsakokrat drugam, tako v gore in mesta kot ob morje, jezera ali reke. In čeprav dolgoletni kampisti ugotavljajo, da preživljanje dopusta v naravi še zdaleč ni več za tiste s plitvim žepom, pa tega užitka nikakor ne bi zamenjali za štiri stene v nekem hotelu ali apartmaju.

FOTO: Simon Razložnik

Eden vodilnih evropskih vodnikov za kampiranje – camping.info – je na podlagi več kot 150.000 ocen uporabnikov izbral najbolj priljubljene kampe na stari celini. Izbirate lahko med kar 23.099 kampi, nas pa je najbolj zanimala cena (vanjo so vključeni parcela, elektrika in turistična taksa v visoki poletni sezoni za dve osebi).

V Albaniji ugodno Albanija se je v zadnjem desetletju pozicionirala kot ena naravno najbolj neokrnjenih držav, kjer se na veliko gradi turistična infrastruktura, slovi pa po prijaznih ljudeh in dokaj ugodnih cenah. Zato ne preseneča, da je na repu po ceni kampiranja.

Najnižje cene kampiranja so v Albaniji, kjer boste za noč odšteli 12,85 evra, najvišje pa v Švici, kjer boste odšteli 37,22 evra. Hrvaška, kamor se Slovenci vsako leto množično odpravljamo na poletni oddih, se je s 36,06 evra na noč za dve osebi izkazala za najdražjo državo v regiji za kampiranje – pred Slovenijo, kjer je treba povprečno odšteti 30,13 evra, in vsemi državami Balkana, kot so Črna gora, BiH, Albanija, Severna Makedonija.

Glede na podatke omenjene spletne strani je Slovenija po ceni na visokem šestem mestu, dražji smo skoraj od celotnega severa Evrope, dražji so le kampi v Švici, Italiji, na Hrvaškem, v Španiji in Avstriji. Kje boste pa vi kampirali letos?