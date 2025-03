Preverili smo, katere mobilne telefone uporabljajo poslanci

Pisali smo, da Evropo pretresa nova korupcijska afera, povezane z delovanjem lobistov kitajskega tehnološkega giganta Huawei v Evropskem parlamentu. Čeprav za zdaj še ni znano, kdo vse od evropskih poslancev naj bi bil vpleten, se je pojavilo tudi ime bivšega evropskega poslanca iz Slovenije Franca Bogoviča iz SLS. Politico pa je poročal, da je belgijska policija med preiskavami zapečatila pisarno Adama Mouchtarja, sicer nekdanjega Bogovičevega svetovalca.

Belgijsko tožilstvo je štiri ljudi obtožilo dejanj korupcije, enega pa pranja denarja.

Čeprav afere, kot je trenutno odmevna zgodba o domnevnem vplivu kitajskega Huaweija v Evropskem parlamentu, ne moremo neposredno preslikati v dogajanje v slovenskem državnem zboru, pa smo se ob tej priložnosti odločili preveriti nekoliko bolj lahkotno, a vendarle zanimivo podrobnost: katere znamke pametnih telefonov najraje uporabljajo slovenski poslanci.

Ali prisegajo na ameriški Apple, korejski Samsung, kitajski Xiaomi ali morda prav Huawei?

Iz službe za odnose z javnostmi Državnega zbora so nam sporočili, da je najbolj priljubljena blagovna znamka službenih telefonov med poslanci v državnem zboru je Apple, ki ga uporablja večina izbrancev ljudstva:

• 2 poslanca uporabljata Samsung Galaxy S 9;

• 12 poslancev Samsung Galaxy S 21;

• 58 poslancev Apple Iphone 14;

• 1 poslanec Apple ProMax 13.

Na prostem trgu je telefon Apple Iphone 14, ki ga ima v najemu največ poslancev, mogoče kupiti za okoli 700 evrov, odvisno od velikosti pomnilnika.

Poslanci si lahko telefon izberejo iz nabora, ki ga ponudi Državni zbor. »Službeni mobilni telefoni so osnovno sredstvo Državnega zbora, zato ta napravo kupi in jo da v uporabo upravičencu. DZ mobilni telefon kupi v skladu s predmetno pogodbo, ki je enaka za vse državne organe in organe javne uprave, ki so pristopili k skupnemu javnemu naročilu, ki ga tudi za DZ izvaja Ministrstvo za javno upravo,« so nam pojasnili.

Za prevzem službenega mobilnega telefona se je odločilo 73 poslancev, enajst več (84) pa za službeno naročniško razmerje.

Državni zbor po pravilniku o uporabi službenih informacijsko-komunikacijskih naprav uporabniku letno krije stroške: 800 evrov za predsednico ali predsednika državnega zbora in vodjo poslanske skupine, 700 evrov za podpredsednico ali podpredsednika državnega zbora in 600 evrov za druge poslanke in poslance.

Še leta 2023 so bile postavke 1000 do 1300 evrov, a so jih s pravilnikom nato omejili navzdol.

Poslanci morajo ob prenehanju mandata mobilne telefone vrniti, preneha pa jim tudi naročniško razmerje. V primeru ponovne izvolitve poslanec uporablja svoj obstoječi (stari) službeni mobilni telefon, do novega pa je upravičen le ob okvari, kraji ali izgubi mobilnega telefona.

Državni zbor v povprečju na mesec za mobilno telefonijo poslancev nameni okoli 1400 evrov.