Preverili smo, kaj na ministrstvu za solidarno prihodnost počne 106 zaposlenih

Ena izmed prvih potez vlade Roberta Goloba je bila povečanje števila ministrstev na 19. Eno najmlajših ministrstev v Sloveniji je tudi ministrstvo za solidarno prihodnost. Njegova vloga je usmerjena predvsem v področja dolgotrajne oskrbe, socialnega varstva in stanovanjske politike. Vendar pa se v javnosti pogosto pojavljajo vprašanja o njegovih konkretnih nalogah in dosežkih. Zato smo na ministrstvo naslovili nekaj ključnih vprašanj o njihovem delovanju, projektih in organizaciji dela.

106 zaposlenih, 79 jih lahko dela tudi od doma

Ministrstvo za solidarno prihodnost ima prostore na Dunajski cesti. FOTO: Črt Piksi

Po podatkih ministrstva je na dan 3. marca 2025 v njem zaposlenih 106 javnih uslužbencev. Od tega jih 79 lahko dela tudi od doma, vendar le ob dogovoru z nadrejenimi. Njihove naloge so razporejene skladno s sistemizacijo in usmeritvami vodstva.

Kot so nam pojasnili v službi za odnose z javnostmi, se ministrstvo trenutno osredotoča na implementacijo sistema dolgotrajne oskrbe, ki vključuje vzpostavitev pravic za upravičence in sistemskega vira financiranja. Kot navajajo, je v prvem letu že 1.200 ljudi pristopilo k prvi pravici (oskrbovalec družinskega člana), dolgoročno pa pričakujejo več kot 25.000 upravičencev. Prav tako sodelujejo z lokalnimi skupnostmi pri organizaciji mreže izvajalcev dolgotrajne oskrbe.

200 milijonov za socialno varstvo

Poleg tega ministrstvo vodi rekordne investicije v socialno varstvo, so še zapisali v odgovoru. Od začetka mandata leta 2023 so v investicije namenili 200 milijonov evrov, pri čemer trenutno izvajajo več kot 30 projektov novogradenj, nadomestnih gradenj, prenov in modernizacij socialnovarstvenih zavodov.

Na področju stanovanjske politike je ministrstvo od svoje ustanovitve namenilo 251 milijonov evrov za gradnjo javnih najemnih stanovanj, kar po njihovih besedah predstavlja velik preobrat glede na obdobje od 2015 do 2022, ko je bilo za ta namen porabljenih le 13,8 milijona evrov. V pripravi je tudi Zakon o financiranju in spodbujanju gradnje in obnove javnih najemnih stanovanj, s katerim bo država v obdobju 2025–2035 vsako leto vložila 100 milijonov evrov v gradnjo stanovanj. Cilj Nacionalnega stanovanjskega programa je v desetih letih zagotoviti 20.000 novih stanovanj, pravijo na ministrstvu.

Lastništvo zaposlenih in izboljšanje delovnih pogojev v socialni oskrbi

Pravijo, da v socialno varstvo vlagajo rekordne zneske. FOTO: Jože Suhadolnik

Ministrstvo pripravlja tudi Zakon o udeležbi delavcev v lastništvu, ki bo zaposlenim omogočil vstop v lastništvo podjetij na bolj sistemski način. Trenutno tak sistem v Sloveniji ni zakonsko urejen, kar povzroča težave pri dolgoročnem razvoju podjetij, opozarjajo na ministrstvu.

V socialnem varstvu so sprejeli poseben kadrovski zakon, s katerim želijo izboljšati delovne pogoje zaposlenih in privabiti nove delavce v panogo. Ukrepi vključujejo štipendije, podporo prostovoljstvu, vpeljavo visokotehnoloških pripomočkov in integracijske programe za delavce iz tujine.

Dolgotrajna oskrba v praksi

Na očitke, da ima zakon o dolgotrajni oskrbi še vedno več vprašanj kot odgovorov, na ministrstvu odgovarjajo, da zakon, sprejet leta 2023, jasno določa sistem dolgotrajne oskrbe, njegovo izvajanje pa urejajo podzakonski akti. Priznavajo, da gre za nov sistem, pri katerem se pojavljajo izzivi, vendar poudarjajo, da je vzpostavitev organizirane in dostopne javne oskrbe nujna in da podobni sistemi uspešno delujejo tudi v tujini.

Več tudi v sredini tiskani izdaji Slovenskih novic!