Preverili smo izrečene besede ministra Aleša Hojsa. To smo ugotovili

»Nedvomno dejstvo, da je Ljubljana ena od tistih, pravzaprav na špici z okuženostjo, morda je na število prebivalcev pred njo Črna ali kakšna manjša občina. Ljubljana je s tega vidika kritična,« je na novinarski konferenci dejal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Ali njegove besede držijo?



Vsekakor drži, da je bilo v občini Ljubljana zabeleženih največ primerov okuženih z novim koronavirusom. Od začetka epidemije kar 1368. Več kot sto okuženih imajo še občine Maribor (350), Kranj (210), Šmarje pri Jelšah (206), Celje (171), Ljutomer (149), Kamnik (123), Rogaška Slatina (122), Hrastnik (113) in Novo mesto (104). A Ljubljana ima tudi daleč največ prebivalcev. Kaj se zgodi, ko za prej omenjene občine preračunamo število okužb na prebivalca, kot je govoril minister? Povzemamo podatke Sledilnika Covid 19 za prej izpostavljene kraje (če je vrednost obarvana zeleno, pomeni, da ima občina manj okuženih kot Ljubljana, če rdeče, da ima okuženih več):



Ljubljana: 0,465 odstotka okuženega prebivalstva od začetka epidemije, v zadnjih 14 dneh 0,153 odstotka,

Maribor: 0,312 odstotka okuženega prebivalstva od začetka epidemije, v zadnjih 14 dneh 0,095 odstotka okuženih,

Kranj: 0,370 odstotka okuženega prebivalstva od začetka epidemije, v zadnjih 14 dneh 0,153 odstotka okuženih,

Šmarje pri Jelšah: 2,004 odstotka okuženega prebivalstva od začetka epidemije, v zadnjih 14 dneh 0,136 odstotka okuženih,

Celje: 0,345 odstotka okuženega prebivalstva od začetka epidemije, v zadnjih 14 dneh 0,127 odstotka okuženih,

Ljutomer: 1,323 odstotka okuženega prebivalstva od začetka epidemije, v zadnjih 14 dneh 0,080 odstotka okuženih,

Kamnik: 0,412 odstotka okuženega prebivalstva od začetka epidemije, v zadnjih 14 dneh 0,157 odstotka okuženih,

Rogaška Slatina: 1,096 odstotka okuženega prebivalstva od začetka epidemije, v zadnjih 14 dneh 0,198 odstotka okuženih,

Hrastnik: 1,236 odstotka okuženega prebivalstva od začetka epidemije, v 14 dneh 0,197 odstotka okuženih in

Novo mesto: 0,279 odstotka okuženega prebivalstva od začetka epidemije, v 14 dneh 0,123 odstotka okuženih. Visoka prednost Občine Črna na Koroškem Kje je najslabše v zadnjih 14 dneh? Grafika za zadnjih 14 dni razkrije, da je bilo na Črni na Koroškem pozitivnih 1,341 odstotka prebivalcev (za primerjavo: v Ljubljani 0,153 odstotka), kar je daleč največ med vsemi občinami. Sledijo ji:



Mežica: 0,731 odstotka,

Šentjernej: 0,517 odstotka,

Prevalje: 0,470 odstotka in

Zreče: 0,430 odstotka.



Ostali kraji imajo manj kot 0,40 odstotka okuženih.



Če gledamo samo absolutne številke, je Ljubljana vsekakor prva po številu okuženih. Kar je čisto razumljivo, saj v njej živi sedmina prebivalcev vse Slovenije, ogromno ljudi pa se tja vozi v službo iz drugih občin. Če gledamo relativno, torej preračunano na prebivalca, je pri ogledu samo desetih zgoraj omenjenih občin razvidno, da je že med deveterico omenjenih kar nekaj slabših od Ljubljane. Če primerjamo s preostalimi 212 občinami, pa je takšnih še precej več (primerjavo si poglejte na spodnjem zemljevidu). Moramo pa omeniti, da minister Hojs ni jasno povedal, kateri podatek o okuženih je uporabil (na dnevni, dvodnevni, tridnevni ... ravni), da je prišel do ugotovitve o kritičnosti Ljubljane, pred katero da je samo Črna ali kakšna druga manjša občina. Vsekakor pa za zadnje 14-dnevno obodbje ali od začetka epidemije beseda ministra ne držijo.



Kakšne so razmere v vaši občini, preverite na spodnjem zemljevidu.