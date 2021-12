Preverili smo, iz česa so predsedniki strank diplomirali - omejitev ni

Poklic politika se precej razlikuje od ostalih poklicev, saj za vstop v politiko ni zahtevana specifična izobrazba. Poslanec ali denimo predsednik stranke lahko postane nekdo, ki je zaključil je osnovno šolo, a ga na volitvah izbere bodisi državljani ali člani stranke. Preverili smo, kako izobraženi so predsedniki parlamentarnih strank in iz katerega področja so diplomirali. Kaj so se torej naučili?

Najpogosteje imajo univerzitetno izobrazbo iz družboslovnih ved. Predvsem iz politologije, poslovnih ved in prava. Po poklicu so tako tudi pravniki (Ljubo Jasnič), menedžerji (Alenka Bratušek), agronomi (Zdravko Počivalšek), med politiki pa najdemo tudi farmacevta (Zmago Jelinčič), igralec (Marjan Šarec), magistra mednarodne politike (Tanja Fajon), politologa (Janez Janša in Matej Tonin). Skratka, omejitev ni.

Predsednik parlamentarne stranke SDS, ki ima v DZ največ poslancev, je Janez Janša (63), ki je vodenje stranke prevzel leta 1993 in jo vodi še danes. Leta 1982 je diplomiral z delom Obrambnosamozaščitne funkcije v načrtih družbenega razvoja republike. Diplomiral je pod mentorstvom generalmajorja JNA in izrednega profesorja Milovana Zorca.

Listo Marjana Šarca (LMŠ) vodi predsednik Marjan Šarec (44), ki je svojo izobrazbo pridobil na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. V Cobissu je zavedeno, da je diplomiral z delom Jelko ali iskanje svobode (lik Jelka v Zmagoslavu tretjem - priredba Kovačevićeve komedije Radovan tretji in pod mentorstvom legendarne slovenske igralke Jožice Avbelj, ki jo lahko na malih zaslonih spremljamo še danes. Medtem pa na Wikipediji lahko preberemo, da je doštudiral je dramsko igro in umetniško besedo pri profesorju Borisu Cavazzi.

Predsednica SD Tanja Fajon (50) je leta 1996 diplomirala iz novinarstva in leta 2005 magistrirala iz mednarodne politike na Univerzi v Parizu z delom Financiranje političnih strank: kateri model je najboljši za Slovenijo (Financing political parties : what is the best model for Slovenia). Fajonova je tudi poliglotka. Govori več tujih jezikov; poleg slovenščine še angleščino, nemščino, francoščino in hrvaščino.

Najmlajši predsednik stranke pri nas 34-letni Luka Mesec, ki vodi Levico je leta 2012 dokončal smer Evropske študije. Njegove diplome ni mogoče najti na Cobissu, ker po bolonjskem programu na tej smeri ni bilo diplomske naloge. Leta 2019 se Mesec izredno vpisal na magistrski program iste smeri, kjer pa ima zaključne vse predmete, čaka ga še magistrska naloga.

Minister Matej Tonin (38) in predsednik NSi je leta 2010 s študijem politologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani magistriral na temo osamosvajanja Slovenije z magistrskim naslovom Prva vlada Republike Slovenije : uspehi in neuspehi.

Magistrsko delo nekdanje predsednice vlade in predsednica Sab Alenke Bratušek (51) je v času, ko je vodila vlado, bilo pod lupo, saj ji je opozicija očitala plagiatorstvo. V svoji magistrski nalogi iz leta 2006 je sicer malomarno citirala iz drugih virov, a se je senat FDV odločil, da pogoji za odvzem njenega znanstvenega naslova ne obstajajo. Magistrirala je z nalogo Statusna sprememba servisa za protokolarne storitve iz neposrednega proračunskega uporabnika v javni gospodarski zavod in pod mentorstvom pokojnega kritičnega sociologa Velja Rusa.

Minister in predsednik pravkar ustanovljene stranke Konkretno, ki je nastala iz SMC, Zdravko Počivalšek (64) zase pravi, da je »gospodarstvenik po duši, agronom po izobrazbi in kmet po hobiju«. Diplomiral je leta 1981 na ljubljanski biotehniški fakulteti z delom Vpliv gostote setve koruze različne ranozrelosti na pridelek zrnja.

(74), predsednik razpadle stranke Desus, je po izobrazbi pravnik. Ker njegove diplome nismo našli v sistemu Cobiss, nam je v vpogled poslal potrdilo o dokončanju študija. Študij je končal leta 1989 na Višji šoli na notranje zadeve, takrat imenovani Univerzi Edvarda Kardelja v Ljubljani, kjer so mu podelili strokovni naziv pravnik notranjih zadev.

Vodja štirih poslancev Poslanske skupine nepovezanih poslancev Janja Sluga (47) diplomantka poslovne administracije. Njene diplome v sistemu Cobiss nismo zasledili, a so nam iz njene poslanske pisarne odgovorili, da je Sluga diplomirala na na Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije DOBA v Mariboru, kjer za pridobitev diplome ni bilo potrebno napisati posebnega diplomskega dela.

Parlamentarna stranka z najmanj poslanci je SNS, ki jo vodi Zmago Jelinčič Plemeniti (73), ki je sicer po izobrazbi magister farmacije, a je v času študije pokazal interese na več področjih. Kot študent je bil baletni plesalec v Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet v Ljubljani, a je univerzitetno izobrazbo magistra farmacije pridobil leta 2009 na Univerzi v Skopju. Dve leti pozneje je magistriral še na Akademiji za diplomacijo in varnost v Beogradu z nalogo Problematika razmejitev slovenskih ozemelj s sosednjo Hrvaško.

Kljub temu, da za politika ni zahtevana univerzitetna izobrazba, pa jo vsi naši predsedniki in predsednice strank imajo. A bolj kot to, mora dober politik imeti široko znanje iz več področij, predvsem pa mora znati državo voditi, zastopati javne interese in sposoben iskati kompromise.