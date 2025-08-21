Preverili smo cene: za torbo od 40 do več kot 100 evrov (FOTO)

Konec avgusta je za številne starše nadvse stresen, saj se bliža se šola in otroku je, če tega niso storili prej, treba kupiti vse potrebščine za vstop v šolske klopi. Ta strošek za družino z enim otrokom in dvema povprečnima plačama res ni prehud, a je velik zalogaj za družine z nizkimi dohodki, enim samim dohodkom ali več šoloobveznimi otroki.

Ponekod omogočajo skupinski nakup zvezkov, marsikje ves material za likovni pouk zagotovi šola.

Med najdražjimi nakupi, ki praktično vedno padejo na pleča staršev, je nakup šolske torbe. Ta bo, odvisno od iznajdljivosti staršev in zahtev otroka, v povprečju stala med dobrih 40 in 90 evri (najcenejše smo našli na portalu Mimovrste.si), če gre za navaden nahrbtnik, oziroma med 70 in 115 evrov za torbo na kolesih, ki je včasih, glede na težo polnih torb, skorajda nujna. Za najmanj, to je 49 evrov, jo lahko kupite v spletni trgovini Printink.

Tu so še šolski copati, za katere je treba odšteti nekje od 11 (najcenejše smo našli na Fajfar.si) do 25 evrov. Za najcenejše zvezke, ki nam jih je uspelo odkriti na spletu (Mimovrste, zvezki Street Maxi), boste odšteli le dober evro – za deset torej okoli 11 evrov. Klasične peresnice z vsemi potrebnimi pripomočki (svinčnik, barvice, nalivnik, itd.) lahko stanejo tudi 60 evrov ali več. Najcenejšo napolnjeno peresnico smo našli na Hartis.si – s trenutnimi popusti je treba zanjo odšteti le 7,95 evra. Tik za njo je peresnica v Papirnici Petka, ki stane 7,99 evra.

Mamice na preži

Staršem stroške šolanja nekoliko olajšajo tudi posebni programi šol in drugih ustanov. Večina osnovnih šol omogoča učencem brezplačne učbenike za vse razrede, nekatere, denimo OŠ Majde Vrhovnik v Ljubljani, pa priskrbijo tudi brezplačne delovne zvezke. Ti bi po njihovem seznamu starše sicer v prvem razredu stali 35 evrov, v drugem pa že 83 evrov. Programi učbeniškega sklada, ki jih sofinancira ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in drugi, pa niso povsod enaki, zato so tudi stroški staršev lahko precej različni.

Koliko bo starše stala šola, je zelo odvisno tudi od šole do šole in zahtev učiteljev. V mini anketi, ki smo jo izvedli v Facebook skupini Mamice na porodniški, smo lahko ugotovili, da starši zapravijo za šolo na otroka od 80 do 250 evrov, vendar pa so rezultati težko primerljivi, saj gre za različne razrede. Poleg tega nekateri že imajo torbe, copate in druge nujno potrebščine, kot je na primer šestilo. Nekateri obiskujejo šole, ki omogočajo skupinski nakup zvezkov ali pa šole, na katerih material za ustvarjanje pri likovnem pouku za vse kupi šola. V slednjem primeru sicer plačajo še vedno starši, a je cena zaradi skupinskega nakupa nižja, poleg tega pa neuporabljen material počaka otroka tudi v naslednjem razredu.

Kar nekaj mamic nam je zaupalo, da so že od začetka poletja na preži za popusti in da je mogoče na ta način precej prihraniti. Ena od roditeljic svetuje, da za šolske potrebščine varčujemo vse leto – sama je v ta namen v posebno kuverto vsak mesec dajala po 30 evrov.

Socialno šibkejše družine lahko do konca avgusta na CSD zaprosijo za enkratno denarno pomoč za nakup vseh potrebščin. Pomoč ponujata največji humanitarni organizaciji Rdeči križ in Karitas.