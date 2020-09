Preverili smo cene: ko starš ne more pomagati otroku, so na vrsti inštrukcije

Otroci so vstopili v novo šolsko leto. To prinaša precej novosti, predvsem zaradi strahu pred koronavirusom, navkljub temu pa se bodo morali učiti in naučiti, kar zahteva učni program.



Nekateri ob šoli potrebujejo še dodatno razlago snovi, da jo lahko usvojijo, zato se v zadnjih letih mnogi starši odločijo za najem inštrukcij za svoje otroke. Na spletu smo preverili, kakšne inštrukcije ponujajo in koliko stanejo. Našli smo jih na stotine, osredotočili pa smo se na matematiko.

Ogromno ponudbe Ponudnik, ki pravi, da je za male in velike sporoča, da lahko pomaga h koncu slabih ocen. Ponujajo individualne ali skupinske inštrukcije, prav tako tudi online inštrukcije ali na domu učenca. Cena za 45 minut individualne ure je 16 evrov, za inštruiranje na domu (v Ljubljani) pa je treba dodati štiri evre. Za skupinske inštrukcije je potrebno odšteti 11 evrov na uro. Ponujajo tudi pakete oziroma zakup več ur inštrukcij, ob takšni izbiri se cena na uro manjša.



Nek drug ponudnik inštrukcij ponuja inštruiranje od 8,50 evrov naprej za eno šolsko uro. Gre za ceno, če so inštrukcije hkratne za več učencev. Sicer pa je treba za 45 minut individulanih inštrukcij odšteti med 13 in 15 evri. Ponujajo jih tako za osnovno šolo, srednjo kot za študente. Pri tem imajo zapisano, da garantirajo uspeh, češ da imajo njihovi učenci kar 89 odsotni uspeh pri opravljanju izpitov.



V naši prestolnici ni težko najti inštrukcij, saj je ponudba res velika. Bržčas zaradi povpraševanja. Tako jih nudijo posamezniki kot organizacije. Spet tretji individualne inštrukcije ponuja ceno 14 evrov, za paket 10 ur pa 10-odsotni popust. Še bi jih lahko naštevali. Če v iskalniku napišemo »inštrukcije matematike Ljubljana« je zadetkov na desetine. Tudi za nekatera druga slovenska večja mesta je ponudba ogromna.



Katere izbrati in ali je zagotovljen uspeh, pa ne vemo.

Brezplačne video inštrukcije matematike Povsem brezplačne inštrukcije pa lahko vsakdo uporabi na spletni strani Astra.si. »Spletna stran je namenjena vsem dijakom in študentom, pa tudi drugim iskalcem znanja, ki bi radi osvežili, poglobili ali pa usvojili novo znanje. Želim si, da bi postala najboljši spletni naslov za učenje matematike (in kasneje tudi drugih vsebin). Je eksperiment in hkrati poziv k premisleku o situaciji šolskega sistema. Vabim vas, da si preberete, zakaj je ta spletna stran nastala,« piše v uvodu avtor spletne strani Andrej P. Škraba. Na njej najdete res ogromno video vsebin, ki lahko pomagajo k razumevanju matematične snovi.