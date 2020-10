Preverili smo, ali menza v DZ krši odlok vlade

Po vladnem odloku so morale restavracije in bari s soboto zapreti svoja vrata. Na ušesa nam je prišla informacija, da je restavracija v slovenskem hramu demokracije, kjer po zelo ugodnih cenah obedujejo izvoljenci ljudstva, še vedno obratuje.



»Skladno s sprejetimi ukrepi na področju omejevanja ponujanja blaga in storitev je od danes (ponedeljek, op. a.) restavracija v Državnem zboru zaprta,« nam je odgovorila vodja službe za odnose z javnostmi Državnega zbora (DZ) Karmen Uglešić. Dodala je, da pa je omogočen »osebni posamični prevzem hrane v rednem času obratovanja restavracije v embalaži za enkratno uporabo, enako velja za kavo oz. napitke, pijačo in sendviče.« Zatrdila je, da ob prevzemu hrane in napitkov dosledno upoštevajo medosebno razdaljo, razkuževanje rok in uporabo zaščitnih mask.



Restavracija v DZ je sicer zaprtega tipa, namenjena v prvi vrsti poslankam in poslancem ter uslužbenkam in uslužbencem DZ in Državnega sveta, uporabljajo pa jo lahko tudi osebe, ki se v času obratovanja službeno nahajajo v prostorih DZ in druge osebe pod pogoji, ki jih določi generalni sekretar, piše v pravilih o notranjem redu v DZ. V teh istih pravilih piše tudi, da je v prostorih DZ dovoljeno točiti alkoholne pijače samo v prostorih restavracije in v prostorih, kjer se prirejajo protokolarni dogodki. V prostorih restavracije je dovoljena le prodaja vina in piva samo skupaj s hrano, pri točilnem pultu pa prodaja alkoholnih pijač ni dovoljena. Hrano naj odnašajo v svoje prostore Svojo restavracijo imajo v 5. nadstropju stavbe RTV Slovenija tudi zaposleni na nacionalki. Restavracija, ki jo ima v najemu Slorest d.o.o. Restavracija, za zdaj ostaja odprta, saj gre za zaprt tip restavracije oziroma za interno restavracijo v prostorih RTV Slovenija, v kateri se gibajo zaposleni, so pojasnili v PR službi naše nacionalke. Poudarili so, da zaposleni spoštujejo interna pravila in ukrepe za preprečevanje širjenja covid-19.



»V restavraciji je lahko naenkrat omejeno število ljudi, spoštujejo se vsi preventivni ukrepi (nošnja obraznih mask, razkuževanje rok ob prihodu/odhodu v restavracijo, upoštevanje zadostne razdalje). Za mizami je prostora le za četrtino običajnih stolov, opredeljen je drugačen način izdaje hrane in pijače, tj., osebni prevzem, zaposleni naj bi večidel te odnesli v svoje prostore,« naštevajo ukrepe, ki so jih sprejeli v restavraciji. Ker na RTV prehajajo na pretežni del dela na domu, bo tudi obisk manjši, zato ne pričakujejo težav, so še dodali in poudarili, da vse zaposlene stalno pozivajo k striktnemu spoštovanju preventivnih ukrepov v vseh prostorih RTV Slovenija, tudi restavracije znotraj RTV Slovenija.