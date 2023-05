Je oglas za delo resničen? Preverili smo, ali za delo v Sloveniji res ponujajo 12 tisočakov

Si predstavljate, da spite in ob tem mastno služite? Če vas mika, da bi se za 60 dni od septembra do decembra zleknili v posteljo, ste moškega spola in stari od 18 do 45 let, potem se vam ponuja edinstvena priložnost za bajni zaslužek.

Institut Jožef Stefan je na straneh študentskega servisa objavil oglas za nenavadno delo, s katerim lahko v 60 dneh dobro zaslužite. Koliko, na uradnem razpisu ne razkrivajo, se je pa na družbenih omrežjih pojavil zapis, v katerem je navedeno, da gre za kar 12.000 evrov bruto. Ker se nam je vse skupaj zdelo nekoliko nenavadno, smo na IJS preverili, ali te informacije držijo.

Res je, a ne vse

»Dejstvo je, da objava na družbenih omrežjih ni povezana z uradnimi objavami Instituta »Jožef Stefan«. Očitno jo je objavil posameznik brez soglasja IJS,« nam je v odgovoru na vprašanje odgovorila predstavnica za stike z javnostjo Polona Strnad.

Je pa potrdila, da se Institut Jožef Stefan pripravlja na povabilo posameznikom k sodelovanju v raziskavi, v kateri bodo primerjali učinke različnih vadbenih strategij za potovanje v vesolje. »Gre za raziskavo v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo, kot jo že izvajajo v laboratoriju v Nemčiji in Franciji.« Napovedala je še, da bodo več informacij posredovali v prihodnjih dneh.

IJS smo še vprašali, ali drži, da lahko sodelujoči zaslužijo 12 tisočakov. »Ker naj bi preiskovanci sodelovali 24 ur na dan, morajo biti za takšno sodelovanje tudi plačani. Ne gre le za nekaj ur dnevno, v resnici bodo svoje življenje prilagodili raziskavi 24 ur na dan,« odgovarjajo na Institutu.

Oglas, ki se je pojavil na spletu, ni uradno povabilo IJS. Drži pa, da iščejo kandidate za sodelovanje v raziskavi. FOTO: Facebook

Iščejo osebe za fiziološke preiskave in 60-dnevno mirovanje v postelji. Iščejo moške, ki so stari od 18 do 45 let, težki do 95 kilogramov in so v dobrem zdravstvenem stanju. Potrebujejo kar 12 kandidatov. V uradnem oglasu, ki je objavljen na spletni strani študentskega servisa, je še zapisano, da bo plačilo po dogovoru.

Oglas za delo. FOTO: študentski Servis

Bi se zavrteli na človeški centrifugi?

To pa ni edini oglas, za katerega IJS obljublja dobro plačilo. Za drugo raziskavo iščejo moške, stare od 18 do 45 let, ki bi jih testirali tako, da bi jih 20 minut vrteli na človeški centrifugi. Za to potrebujejo pet prostovoljcev, plačilo je po dogovoru.

Oglas za delo. FOTO: študentski Servis

Inštitut pa išče tudi aktivne nekadilce, ki so stari od 18 do 30 let. Pri tej raziskavi bi dva dni bivali na fakulteti za šport v Ljubljani in tri dni v koči. Testiranci bodo izvajali različne vadbe, krili jim bodo stroške prenočišč, prehrane in prevoza. V razpisu so navedli še, da je raziskavo odobrila Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko in da iščejo 35 posameznikov.