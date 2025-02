Preverili smo, ali bodo kruh in testenine iz ličink mokarja kmalu tudi na policah slovenskih trgovcev

Te dni je v slovenski javnosti veliko prahu dvignilo sprejetje uredbe Evropske komisije, s katero so odobrili trženje prahu iz celih ličink mokarja, obdelanega z UV-žarki, kot novega živila.

Gre za prah iz celih, toplotno obdelanih in UV-obsevanih ličink mokarja (Tenebrio molitor) v različnih živilih, kot so kruh, testenine, predelani krompirjevi izdelki in sirni proizvodi. Agencija je ocenila, da je to novo živilo varno v predlaganih količinah, pri čemer so v Evropski komisiji poudarili, da potrošniki sami odločajo, ali bodo uživali takšno hrano. Preden gre na trg, mora prestati stroge znanstvene preizkuse.

Zadržke imajo predvsem starejši

Kljub prehranski vrednosti žuželk, ki so bogate z beljakovinami, ostaja skeptičnost med potrošniki visoka. Po raziskavi, ki jo je naročil proizvajalec hrane Heristo, imajo največje zadržke predvsem starejši anketiranci. Evropska komisija zagotavlja, da za tovrstno hrano veljajo jasna pravila in da nihče ni prisiljen v uživanje tovrstnih izdelkov.

Ličinke mokarja kmalu tudi na slovenskih policah?

Pri večjih slovenskih trgovcih smo preverili, kakšno je povpraševanje po tovrstnih izdelkih in ali si jih lahko obetamo tudi v njihovih trgovinah. »V Lidlu Slovenija izdelkov, ki vsebujejo prah iz celih ličink mokarja, nimamo v ponudbi, prav tako o uvrščanju teh izdelkov med našo ponudbo trenutno še ne razmišljamo. S strani kupcev povpraševanja po tovrstnih izdelkih zaenkrat še nismo zaznali,« odgovarjajo pri Lidlu.

V Hoferju pravijo, da spremljajo trende in novosti na tržišču, saj si prizadevajo njihovim kupcem ponuditi največ, kar lahko, predvsem pa izpolnjevati obljubo, ki so jo dali že ob prihodu v Slovenijo – zagotavljati kakovostne izdelke po najboljši ceni. Izdelkov iz prahu ličink mokarja za zdaj nimajo namena vključiti v ponudbo.

V Sparu pa pravijo, da spremljajo novosti na trgu in se seveda prilagajmo potrebam njihovih kupcev. »Zaenkrat še ne beležimo povpraševanja po tovrstnih izdelkih,« odgovarjajo.