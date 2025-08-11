Preveč lahkomiselni turisti na Bledu: po nesrečah so poti na Ojstrico in Osojnico dodatno zavarovali

Bled je tudi pohodniška destinacija s skoraj 200 kilometri pohodniških poti. Posebej so zaradi lepih razgledov priljubljene Ojstrica in Velika ter Mala Osojnica. Vendar turisti vzpone nanje pogosto jemljejo preveč zlahka, kar vodi do nesreč. Na Bledu so zato letos poskrbeli za dodatno zavarovanje poti.

Kratek in strm vzpon na 611 metrov visok osamelec Ojstrica traja približno 20 minut, vzpon na 685 metrov visoko Malo Osojnico okoli 45 minut, še nadaljnjih 20 minut pa vzpon na 756 metrov visoko Veliko Osojnico. Ker gre za krajše vzpone, to marsikaterega turista in obiskovalca zavede, da se na vrhove, ki so že terjali smrtne žrtve, poda tudi v slabih vremenskih razmerah in brez ustrezne obutve.

»Opisi na digitalnih platformah opozarjajo na zahtevnost poti. Tudi na informacijskih tablah imamo oznake, da je potrebna primerna obutev in da odsvetujemo pot, ko so poti mokre in spolzke, ter pozimi, ko je na poti lahko led. Vendar vsi tega ne upoštevajo in žal včasih pride tudi do kakšne nesreče, praviloma celo zunaj urejenih poti, ko ljudje iščejo še kakšen dodaten lep razgled,« je povedal podpredsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar.

Ojstrica. FOTO: Gettyimages

Da nekateri kljub opozorilom podcenjujejo poti na Ojstrico in Malo ter Veliko Osojnico ter se na omenjene vrhove odpravljajo v velikem številu, sta izpostavila tudi direktor Turizma Bled Blaž Veber in blejski župan Anton Mežan. Da bi na Bledu obiskovalcem zagotovili čim večjo varnost, so se pred letošnjo poletno sezono odločili za dodatno zavarovanje omenjenih poti.

Večinoma nameščene jeklenice

Šolar je pojasnil, da se Bled ponaša s skoraj 200 kilometri pohodniških poti, veliko poti je še iz časa, ko je na Bledu deloval zdravilec Arnold Rikli. Poti so podvržene različnim erozijskim pojavom, povezanih tudi z ekstremnimi vremenskimi razmerami in množičnim obiskom. Poti morajo zato redno vzdrževati, letos pa so se odločili za dodatno zavarovanje poti na Ojstrico in Osojnico.

FOTO: Getty Images

»Namesto nekdanjih lesenih ograj imamo večinoma nameščene jeklenice, kot je to običajno v gorah. Tudi dokaj nova razgledna točka na Veliki Osojnici, ki je aktualna zadnjih nekaj let, je dodatno zavarovana,« je povedal Šolar.

Želel bi si, da bi na omenjenih točkah imeli tudi števce obiskovalcev. Ker tudi vpisnih knjig ni, namreč ni jasno, koliko ljudi se letno zvrsti na vrhovih Ojstrice in Osojnice. »Mislim pa, da gre številka v stotisoče,« je ocenil Šolar.

Številne v iskanju lepih točk za fotografiranje pritegnejo objave na družbenih omrežjih, ki pa jih ne spremljajo opozorila o nevarnosti. Obiskovalce o njih na terenu skušajo seznaniti informatorji, ki v poletni sezoni delujejo na območju Blejskega jezera. Tudi sami namreč opažajo, da nekateri mislijo, da gre le za kratek sprehod in se na vrhove, ki vodijo tudi po spolzkih skalah, odpravijo celo v sandalih ali natikačih.