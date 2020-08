Prevarana s ‘čudežno odejo‘, ki ščiti pred korono

Gospa z ministrstva

Maske plačajo, dobijo jih ne

400 evrov je polna cena čudežne odeje.

Če je novi koronavirus za mnoge poguben tako v zdravstvenem kot ekonomskem pogledu, pa so se drugi odločili pandemijo izkoristiti za lasten zaslužek. Tarče so najbolj ranljiva skupina, starejše občanke in občani. »Vse se je dogajalo tako hitro,« nam je povedala upokojenka, ki je postala žrtev pretkanih goljufov. Če verjamete ali ne, prodali so ji odejo, ki naj bi, tako so zatrjevali, ščitila pred okužbo s koronavirusom.Prevaranti so se minuli teden zadrževali v Pesnici in okolici, izbrali pa so domačine, ki živijo bodisi sami bodisi so v času obiska sami doma. Kot nam je razložila žrtev, je ženska srednjih let trdila, da prihaja z ministrstva. Katerega? Tega naj ne bi razkrila. »Dejala je, da prihaja iz Ljubljane in da imajo v ponudbi najnovejšo pridobitev. Saj veste, kako je v teh časih, ko drugega kot o koronavirusu itak ne poročajo ne na televiziji ne v časopisu. Pozorno sem jo poslušala,« nam je dejala sogovornica, ki pa želi ostati anonimna.Podobnih primerov v Pesnici in okolici naj ne bi bilo malo. Na to na družabnih omrežjih opozarjajo tudi mariborski policisti: »Neznana ženska je pred nekaj dnevi v okolici Maribora starejšo občanko na domu prepričala, da je od nje kupila 'zdravilno' odejo, ki jo bo obvarovala pred koronavirusom. Izkazalo se je, da je kupila povsem običajno odejo, vredno bistveno manj od plačanega zneska.«Prodajalka je trdila, da sicer tovrstna čudežna odeja stane 400 evrov. Toda zaradi nastale situacije jo je upokojenki, ki se tako ali tako z majhno penzijo bori za preživetje, prodala za 100 evrov. Pozneje se je ob obisku sorodnikov izkazalo, da je seveda kupila povsem običajno odejo, ki je ne bo zaščitila pred korono. Poznavalci ocenjujejo, da v normalni prodaji stane od 10 do 15 evrov.»Policisti pozivamo k previdnosti in občanom svetujemo, da v stanovanja in hiše ne spuščate ljudi, ki jih ne poznate, ter ne nasedate takšnim ponudbam. Ker so oškodovanci pogosto starejši, mlade pozivamo, da s taktiko goljufov seznanite svoje starše in stare starše,« še pravijo mariborski policisti.Ta primer pa ni edini, ko so nepridipravi izkoristili strah pred okužbo in si napolnili žepe, ali to vsaj poskusili. Včeraj so s PU Murska Sobota sporočili, da so v zadnjih dveh dneh prejeli dve prijavi občanov iz območja Gančanov in Puconcev o prodaji blazin in dormeo izdelkov proti koronavirusu s strani tujcev, madžarskih državljanov.Pred tedni pa je tolpa udarila pri Polhovem Gradcu. Ženska je prišla na dvorišče hiše in z lastnikom začela pogovor o možnosti razkuževanja hiše. Nepazljivost so izkoristili njeni pajdaši, ki so medtem iz hiše odnesli nekaj sto evrov gotovine. Veliko poskusov prevar se v zadnjem času dogaja tudi prek telefonov ali interneta. In to ne samo v Sloveniji, ampak povsod po svetu. Površno obveščene ljudi s pomočjo elektronskih sporočil prepričajo, da so člani dobrodelnih organizacij, in jih prosijo za donacijo.Druga prevara je ponujanje zaščitne opreme (mask, razkužil ali celo zdravil) prek družabnih omrežij ali lažnih internetnih strani. Po plačilu kupci ostanejo praznih rok. Razširil pa se je še en način, kako hitro do tujega denarja. Doslej tega v Sloveniji še niso zabeležili, a le malo je verjetno, da bi se opeharjeni sami javili policiji. Gre za primere, ko storilci po telefonu kličejo naključne ljudi. Izdajajo se za bolnišnične delavce in jih obvestijo, da se njihov sorodnik zdravi v njihovem zdravstvenem zavodu zaradi okužbe s koronavirusom. Od opeharjenih zahtevajo plačilo stroškov zdravljenja. Kdor jim nasede, je hitro brez svojega težko prisluženega denarja.