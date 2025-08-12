Prevara na Jesenicah: bolnišnica ostala brez 147.000 evrov, goljufi se izdali za pogodbenega partnerja

Iz Splošne bolnišnice Jesenice so nam potrdili, da so bili žrtev obsežne spletne prevare, v kateri so izgubili več kot 147.000 evrov, o čemer je sprva poročal portal Necenzurirano. Po do zdaj znanih podatkih se je neznana oseba lažno predstavljala za enega od pogodbenih izvajalcev bolnišnice in posredovala ponarejene podatke o novem transakcijskem računu.

Denar končal na lažnem računu

Kot so pojasnili, so goljufu nakazali denar na bančni račun, ki ni bil v lasti njihovega pogodbenega partnerja. Zaradi prevare je bolnišnica utrpela finančno škodo v višini nekaj več kot 147.000 evrov.

Dogodek so takoj prijavili policiji, kjer trenutno poteka predkazenski postopek, obenem pa so obvestili tudi druge pristojne državne organe s področja informacijske varnosti, med njimi SI-CERT in URSIV, so nam odogovorili.

Notranja revizija in preverjanje zaposlenih

Vodstvo bolnišnice je naročilo izvedbo notranje revizije, ki bo pregledala okoliščine primera. Poleg tega bodo izvedli teste za zaposlene, s katerimi bodo preverili, ali znajo prepoznati in se izogniti morebitnim poskusom spletnih prevar in goljufij. Posodobili bodo tudi notranje varnostne protokole, da bi podobne incidente v prihodnje preprečili.

Podrobnosti še niso znane

Ker so preiskave še v teku, v bolnišnici podrobnejših informacij za zdaj ne morejo posredovati. »Preiskave so v teku, zato več informacij trenutno ne moremo razkriti,« so nam navedli.