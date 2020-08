Pretresljivo razkritje: vse več slovenskih otrok in mladostnikov razmišlja o samomoru

TOM je telefon za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Ustanovljen je bil leta 1990 na pobudo komisije za otrokove pravice pri ZPMS. Pet let kasneje je bila vzpostavljena nacionalna mreža, ki povezuje okoli 200 usposobljenih svetovalcev. Mrežo sestavlja devet svetovalnih skupin v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Slovenskih Konjicah, Velenju, Krškem, Idriji, Ajdovščini in Tolminu.

Na letovanju 8.400 otrok, nihče se ni okužil

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) opozarja, da so očem veliko bolj skrit problem, kot so številke o okuženih, otroci in mladostniki, ki so se v času koronavirusa znašli v hudih duševnih stiskah ali duševne bolezni še poglobili. O tem govori statistika telefona TOM, ki je v zadnjih mesecih zabeležil velik porast stikov, povezanih z duševnim zdravjem, kot so osamljenost, strah, depresija, razmišljanje o samopoškodovanju in samomoru. »Otroci in mladostniki ne smejo biti več žrtve nečloveških omejitev. Otroci potrebujejo druženje in aktivnosti zunaj šole. Nedopustno je, da se otroke sistemsko uniči z nepremišljenimi ukrepi,« opozarjajo.Skrbi jih tudi, da se ob vseh pripravah na varen začetek šolanja v času korona virusa pozablja na izredno pomembnost delovanja obšolskih dejavnosti. Tudi pri ZPMS izvajajo številne dragocene programe za otroke in mladostnike, kot so Otroški parlamenti, letovanja prek akcije Pomežik soncu, zimovanja, šole v naravi, Evropa v šoli … Bojijo se, da država z ukrepi za zaščito pred koronavirusom ne razmišlja dovolj premišljeno in da bo postala socialna distanca brezčasna stalnica. »To se ne sme zgoditi, saj bo duševno zdravje naših otrok in mladostnikov še bolj skrb vzbujajoče, kot trenutno kaže statistika telefona TOM. Ne upamo si niti razmišljati o tem, kdo bo škodo, ki bo storjena na otrocih, pozneje popravljal,« so še zapisali v sporočilu za javnost.»Politika, ki med drugim oblikuje tudi segment sociale in šolstva, ne sledi odgovornosti za slabe rezultate na področju duševnega zdravja naših otrok in mladostnikov. Letos smo z velikimi izzivi in težavami vendarle izpeljali večino letovanj in na letovanjih nismo imeli niti ene okužbe! Na letovanjih smo imeli skoraj 8.400 otrok. Otroci, ki so letovali, brezplačno tudi zaradi našega programa Pomežik soncu, so doživeli vsaj nekaj dni brezskrbnosti, druženja in igre. To pomeni, da so bili naši domovi, osebje v njih in spremljevalci odlično pripravljeni na izzive s preprečevanjem razvoja okužbe s koronavirusom. Kakovost otroštva nista samo šola in družina, je tudi vse tisto, kar se zgodi vmes, pred šolo in po njej, zato morajo biti priporočila za zaščito pred covidom 19 humana. Predvsem pa taka, da otrokom omogočajo čim bolj normalno otroštvo,« je poudarila predsednica ZPMS