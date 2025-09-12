Pretresljivo pričevanje očeta male Fride, ki jo je zbil pijani voznik: družina prejela obvestilo policije

V Vipavi se je 14. junija letos zgodil trenutek, ki ga družina male Fride, ki je skupaj z bratom Edvardom zmagala v šovu Slovenija ima talent, ne bo nikoli pozabila. V industrijski coni na polparkirišču pred restavracijo, na območju, kjer ni jasnih talnih oznak, je deklico zbil pijani voznik. Nesreča bi se lahko končala tragično, a jo je Frida odnesla le z lažjimi poškodbami, pet dni je nosila mavec.

Tri tedne po dogodku smo se takrat pogovarjali z njenim očetom Markom Kalohom, ki je takrat poudaril, da je policijski postopek še v teku. »Takrat je bil to za nas pravi šok. Z Vesno sva se odločila, da Frido zavestno pustiva, da sama predela dogodek. Po treh dneh je prišla do mene in rekla: 'Ati, razmišljala sem, kaj bi bilo, če bi umrla.' Takrat smo se zelo odkrito pogovorili, sama pa je imela filozofska vprašanja. Zdaj tudi opažam, da je bolj previdna, ni pa zaznati, da bi imela kakšne travme.«

»To so tiste tri sekunde, ko se ti življenje ustavi«

Marko je v svoji objavi na Facebooku ganljivo opisal, kako je doživel trenutek nesreče:

»Večina se vas spomni tiste grozne sobote, ko je Frido zbil avto v Vipavi. Resnično nikomur ne privoščim tistih nekaj sekund po trku. Ko ne veš … srce razbija … obliva te … vrti se ti … skozi glavo pa na tisoče misli … čas se ustavi … stiska v prsih …«

Tudi sam je bil v neposredni bližini in dogodek nam je opisal kot grozljivko:

»Sedeli smo za mizo, otroki za drugo, malo stran. Vidim, da vstanejo. Frida hodi prva, opazim tudi avto, ki prihaja. Zakričim 'Frida …!' In potem je počilo. To ni bila cesta, bolj kot parkirišče brez oznak.«

Tarča obtožb in žalitev

»Če bi vozil 5 km/h, nesreče ne bi bilo. Pri 30–40 km/h pa se to lahko zgodi zelo hitro,« pravi 44-letni oče.

Namesto sočutja je družina v dneh po nesreči postala tarča grdih komentarjev na družbenih omrežjih:

»Tako smo lahko med drugim prebrali, da je imela Frida telefon v roki, midva z Vesno (Fridino mamo, op. a.) pa da sva namerno potisnila Frido pod avto in da sva slaba starša. Takšne stvari te bolijo, četudi veš, da niso res,« pravi Marko.

Marko je poudaril, da se nesreče dogajajo in da starši niso vsemogočni: »Otroka ne moreš prikleniti na povodec. Otroci iz osnovne šole od 3. razreda dalje hodijo sami v šolo. Kaj, je potem vsak starš neodgovoren, ki spusti otroka, če te vinjen voznik podere? Otroka ne moremo prikleniti na povodec in tudi nesreče so žal del del življenja,« nam je dejal. Ko je bila prometna nesreča še sveža, so nekateri govorili, da je po črki zakona lahko tudi starš kriv za otroka, ki je nenadno ali neprevidno stopil na cestišče.

»Hecno je, da najprej ljudje govorijo, da otroci nimajo otroštva in svobode, ko pa se zgodi nesreča, kričijo, da so starši neodgovorni. Midva z Vesno pa nisva malomarna in brezbrižna – če kaj, sva ravno nasprotno. Dan pred nesrečo sem ju celo posedel na posteljo in jima pokazal članek o podobni tragediji na Poljskem, ko je oče zbil otroka na bencinski črpalki. Redno se pogovarjamo o nesrečah, saj je pred našo ordinacijo parkirišče ... pa se je vseeno zgodilo.«

Policijska odločitev po treh mesecih

Dolgi tedni negotovosti so se končali šele te dni, ko je policija zaključila postopek: »Včeraj so zapisali, da nisem storil prekrška. Meni je bilo pravzaprav vseeno. Ker vem. Ker dajem. Ker čutim. Ves ta čas namreč ni mogla verjeti, kako bi sploh lahko bil njen ati kriv, ker je njo zbil vinjen voznik. No, včeraj se je tudi to zaključilo. Frida me je objela, poljubila in s solzami v očeh rekla: 'Ati ni kriv.'«

Družina, ki svoje življenje skoraj v celoti deli z javnostjo, upa, da bo njihova izkušnja koga opomnila na previdnost: »Če bo zaradi tega zapisa vsak otrok vsaj malo bolj previden na cesti, bom zelo vesel,« nam je še dejal Marko.