Pretresljivo: kuža v Kamniku preživel dlje časa ob mrtvem lastniku, prevzelo ga je zavetišče

V Zavetišču Horjul so po težki in neprespani noči na svoji Facebook strani delili pretresljivo zgodbo o 9-letnem psu Snoopyju, ki so ga iz stanovanja v Kamniku odpeljali po klicu policistov in gasilcev. Njegov lastnik je že pred časom umrl, nesrečni kužek pa je bil z njim ujet ves ta čas.

Kot je videti na fotografijah, gre za temnorjavega psa srednje do večje rasti z belimi lisami, ki je videti precej shujšan. »Ker nimamo podatka o morebitnih svojcih pokojnega (če sploh obstajajo), prosimo, da nas pokličejo na telefonsko številko 051 304 435,« so zapisali v objavi.

Rjavi kuža Snoopy po tragični preizkušnji išče svojce. FOTO: Zavetišče Horjul Facebook

Ekipa Zavetišča Horjul je psa prevzela po posredovanju pristojnih služb, zdaj pa se na vso moč trudijo najti morebitne sorodnike umrlega. Opozarjajo pa, da »objava ni namenjena ničemur drugemu kot iskanju svojcev, ki bi tega psa potencialno prevzeli ali ne.«

»Razglabljanja o družinskih članih, odnosih, zgodovini, dedovanju in vsem ostalem, česar nikakor ne morete vedeti, prosimo, zadržite zase. Če pa veste, prosimo, sporočite, kdo so ti svojci, ki jih poznate, Hvala,« so še zapisali.

Neprespana noč za gasilce, policiste in zavetišče. FOTO: Zavetišče Horjul Facebook

